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15:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Кажущийся цветным черно-белый снимок запутал пользователей сети

В сети набирает популярность черно-белая фотография, которая кажется зрителям цветной за счет сетки, наложенной сверху изображения. Фото было опубликовано на Reddit и широко разошлось по социальным сетям.

«Это фото на самом деле черно-белое. Только линии имеют цвет», — подписал снимок автор поста.

Некоторые пользователи признались, что не увидели полоски на изображении, пока им на это не указали. Другие же вовсе не видят сетку, раскрашенную в красный, синий, зеленый и желтый, и воспринимают фотографию цветной.

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Кое-кто указал на то, что красные линии выделяются ярче остальных. «Какие красные линии?» — негодует один из комментаторов, не сумевший разглядеть полосы на изображении.

Нашлись и те, кто видит и разноцветную сетку, и черно-белую фотографию под ней, но не воспринимает картинку в красках. Таким людям посоветовали прищуриться, чтобы ощутить эффект. «Просто сфокусируйтесь на одном месте и не моргайте», — рекомендует пользователь с ником Tramba.

«Я что-то пропустил? Я не вижу иллюзии», — посетовал branstarksbitch, заметивший только черно-белое фото и красочные линии. «Я тоже этого не вижу. Хорошо, Reddit. Я готов. Означает ли это, что у меня шизофрения, аутизм или черепно-мозговая травма?» — поиронизировал YeOldeVertiformCity.

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