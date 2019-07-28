16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Муж и жена узнали, что родились в один день в одной больнице
На этом совпадения не закончились.
Джеймс Барсби и Эми Уильям из Великобритании родились в один и тот же день в одной и той же больнице. Спустя 23 года они поженились, сообщает Foxnews.
Но это еще не все совпадения: Джеймс появился на свет вместе со своим
Как оказалось, родители молодоженов
Семьи жили всего в нескольких километрах друг от друга, но Джеймс и Эми познакомились только в старших классах. Они начали встречаться еще в школе, а поженились на последнем курсе университета. Оба получили диплом врача.
После медового месяца Джеймс и Эми начнут работать младшими врачами в одной и той же больнице.
Анна Лысенко