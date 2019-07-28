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16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Муж и жена узнали, что родились в один день в одной больнице

На этом совпадения не закончились.

Джеймс Барсби и Эми Уильям из Великобритании родились в один и тот же день в одной и той же больнице. Спустя 23 года они поженились, сообщает Foxnews.

Но это еще не все совпадения: Джеймс появился на свет вместе со своим братом-близнецом Кристианом, а Эми родилась спустя пять с половиной часов после своего брата Уильяма.

Как оказалось, родители молодоженов когда-то даже были знакомы — они встречались на дородовых занятиях в больнице города Клитеро в Ланкашире в 1995 году.

Семьи жили всего в нескольких километрах друг от друга, но Джеймс и Эми познакомились только в старших классах. Они начали встречаться еще в школе, а поженились на последнем курсе университета. Оба получили диплом врача.

После медового месяца Джеймс и Эми начнут работать младшими врачами в одной и той же больнице.

Анна Лысенко

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