17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России с размахом отметили День ВМФ (фото)
Его празднуют ежегодно в последнее воскресенье июля.
28 июля в России отпраздновали День
В
Парад в честь Дня
В Балтийске в День ВМФ выступили «Русские витязи» и прошел парад кораблей.
В Североморске в торжественном мероприятии приняли участие более 30 кораблей, подлодок и судов.
Парад кораблей и показательные выступления военных прошли в Цемесской бухте в Новороссийске.
Парад прошел и на набережной Волги в Астрахани.
Парад кораблей и судов обеспечения состоялся на рейде сирийского порта Тартус, где находится единственная российская
Минобороны РФ в День ВМФ опубликовало фотоматериалы из архивов крупных советских и российских флотоводцев.
Анна Лысенко