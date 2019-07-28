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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России с размахом отметили День ВМФ (фото)

Его празднуют ежегодно в последнее воскресенье июля.

28 июля в России отпраздновали День военно-морского флота.

В Санкт-Петербурге состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Принимал его президент Владимир Путин. Глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей у Кронштадта.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в праздничных мероприятиях в Севастополе. Здесь, в Севастопольской бухте, прошел военно-морской парад.

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Парад в честь Дня Военно-морского флота прошел и во Владивостоке. В праздновании приняли участие 40 кораблей. Впервые в параде участвовали корабли ВМС Филиппин и Вьетнама.

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В Балтийске в День ВМФ выступили «Русские витязи» и прошел парад кораблей.

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В Североморске в торжественном мероприятии приняли участие более 30 кораблей, подлодок и судов.

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Парад кораблей и показательные выступления военных прошли в Цемесской бухте в Новороссийске.

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Парад прошел и на набережной Волги в Астрахани.

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Парад кораблей и судов обеспечения состоялся на рейде сирийского порта Тартус, где находится единственная российская военно-морская база за пределами РФ.

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Минобороны РФ в День ВМФ опубликовало фотоматериалы из архивов крупных советских и российских флотоводцев.

Анна Лысенко

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