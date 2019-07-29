Ребята из «Альфы». Как работает элитный спецназ ФСБ России

Как создавали легендарную «Альфу» — в материале РИА Новости.
Лучшие из лучших
Сформировать в Седьмом управлении секретное подразделение приказал лично председатель КГБ СССР Юрий Андропов. До 1985-го группа «А» находилась в прямом подчинении генерального секретаря СССР и руководства КГБ.
На Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м палестинские террористы убили одиннадцать израильских спортсменов. Советскому Союзу предстояло принимать Олимпийские игры в 1980-м, и для обеспечения безопасности требовалось мобильное подразделение, способное решать задачи в любой точке страны и за ее пределами.
В группу «А» включили тридцать бойцов — офицеров КГБ, прошедших спецподготовку и обучение. Отбирали лучших — кандидат должен был обладать идеальными физическими данными, владеть всеми видами стрелкового оружия, быть специалистом в боевых искусствах. Особое внимание уделялось моральным качествам и психологической выносливости.
В первые годы спецподразделение столкнулось с нехваткой опыта в борьбе с терроризмом. Бойцам приходилось изучать совершенно другие методы ведения боя, оттачивать новую тактику, решать самые необычные задачи. Для спецназовцев разработали различные типы бесшумного оружия, компактные пистолеты-пулеметы, специальное холодное оружие и средства защиты.
Бойцы группы "Альфа"
| Источник: РИА "Новости"
Кабульская крепость
Одна из первых операций группы «А» — штурм дворца Амина в Кабуле в декабре 1979-го. Бойцы спецподразделения совместно с военнослужащими «мусульманского» батальона и 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка провели уникальную операцию «Шторм-333» по отстранению от власти Хафизуллы Амина — проамериканского президента, который обучался в США и подозревался в связях с ЦРУ. Руководство СССР опасалось, что он позволит Пентагону разместить ядерные крылатые ракеты в Афганистане. Москве требовался другой лидер сопредельного государства.
В штурме дворца непосредственно участвовали 54 бойца — 24 из группы «Гром» (оперативники группы «А») и тридцать из группы «Зенит» — офицеры спецрезерва КГБ. Резиденция Амина располагалась на высоком холме, склоны которого покрывал кустарник. Подступы к дворцу были плотно заминированы и насквозь простреливались. К зданию вела единственная дорога, круглосуточная охрана занимала позиции на нескольких рубежах обороны.
Разгромленный дворец Амина
| Источник: РИА "Новости"
Первыми выдвинулись две группы КГБ на нескольких бронетранспортерах — им удалось смести первое кольцо охраны и захватить вкопанные в землю танки. Десантники и «мусульманский» батальон, прикрывавшие товарищей зенитными орудиями «Шилка», подавили пулеметные точки афганцев и отсекли подкрепление, пытавшееся прорваться к дворцу. В первые же минуты боя ранения получили более десятка спецназовцев — охрана вела непрерывный шквальный огонь по штурмовым группам, обстреливала атакующих из гранатометов.
Ворвавшись в здание, альфовцы приступили к зачистке — проверяли каждую комнату, брали этаж за этажом. Штурм длился всего 43 минуты. За это время спецназовцы уничтожили большую часть охраны Амина, еще несколько сотен человек сдались в плен.
Дворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в афганскую войну
| Источник: РИА "Новости"
Практически все в штурмовых группах были ранены. Атакующие потеряли убитыми двадцать человек, оборонявшиеся — около четырехсот солдат и офицеров. Погибли пятеро бойцов спецгрупп КГБ.
Операция «Шторм-333» до сих пор считается образцовой. «Это была первая подобная операция в СССР, — рассказывает РИА Новости президент Союза «Офицеры группы «Альфа», ветеран спецподразделения Алексей Филатов. — Дворец Амина построили на возвышении с учетом того, что когда-то его попытаются взять штурмом. Он был практически неприступен, его охраняли множество хорошо подготовленных военнослужащих. Этот штурм противоречит всей военной науке, которая гласит, что у штурмующих должен быть трех-четырехкратный перевес. Здесь было все наоборот».
Дворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в афганскую войну
| Источник: РИА "Новости"
Первый в Союзе
Случались у группы «А» и операции без единого выстрела и пролитой крови. Так было при освобождении заложников в школе удмуртского города Сарапул в декабре 1981-го. Двое военнослужащих захватили в заложники двадцать пять учеников десятого класса. Это был первый в СССР захват школы.
Преступники — рядовые мотострелковой дивизии Уральского военного округа — покинули расположение части, прихватив с собой два автомата Калашникова и внушительный боезапас. В школу проникли беспрепятственно, якобы для розыска противопехотных мин, которые обнаружили школьники. Взяв учеников и учительницу в заложники, террористы потребовали у властей заграничные паспорта, визы и самолет, чтобы улететь в одну из западных стран.
Школу оцепили сотрудники местного отделения КГБ и военные. О захвате сразу же сообщили в Москву. Глава Комитета госбезопасности Юрий Андропов приказал заняться освобождением заложников бойцам группы «А». К концу дня те прибыли на место. Переговорщики к тому моменту уговорили террористов отпустить большую часть учеников — в заложниках оставались семеро подростков.
Сотрудники спецназа ФСБ России во время учений по освобождению заложников в Евпатории
| Источник: РИА "Новости"
В обмен на загранпаспорта преступники их отпустили. Но альфовцы не спешили применять оружие и убивать незадачливых террористов. Одного уговорили сдаться, ко второму применили силу, обезоружив его. Таким образом, сложная операция закончилась без единого выстрела и жертв.
Жесткий отбор
По словам Филатова, стать спецназовцем с заветным шевроном «А» непросто:
Это связано не с требованиями к физической подготовке — они примерно такие же, как и в других спецназах. Дело в психологических тестах. В этом есть даже некая проблема.
Главным источником кадров для «Альфы» считается Рязанское воздушно-десантное училище.
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
| Источник: РИА "Новости"
«Отобранные кандидаты проходят проверку в течение года — только после этого понятно, годятся они или нет, — продолжает Филатов. — Проверка, например, в ССО Минобороны России занимает всего два месяца, хотя задачи подразделений достаточно схожи. И желающих пойти в спецназ ССО или ФСО гораздо больше».
У кандидата в «Альфу» должна быть спортивная подготовка на уровне нескольких первых спортивных разрядов или кандидата в мастера спорта. Причем требуется разносторонность — нужно уметь сражаться врукопашную, метко стрелять.
Военнослужащий ССО ВС РФ
| Источник: РИА "Новости"
Богатый опыт
«Альфа» провела сотни успешных операций по освобождению заложников и ликвидации особо опасных террористов. Так, в 1992-м альфовцы освободили 347 пассажиров рейса Минеральные Воды — Москва во Внуково, в 1995-м — южнокорейских туристов в Москве, которых захватил террорист-одиночка, в декабре 1993-го — учеников ростовской школы.
Бойцы группы "Альфа"
| Источник: РИА "Новости"
Группа «А» участвовала в большинстве контртеррористических операций на Северном Кавказе. Например, в июне 1995-го штурмовала больницу в Буденновске, в которой террористы Шамиля Басаева удерживали более тысячи человек. Трое сотрудников «Альфы» тогда погибли, пятнадцать были ранены. Спецназовцы ликвидировали многих главарей террористов и полевых командиров.
Оцепление перед штурмом театрального центра на Дубровке
| Источник: РИА "Новости"
Одна из самых известных операций «Альфы» — освобождение заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002-го. В результате штурма спасли 750 человек, уничтожили более сорока террористов.
Бойцы специальных подразделений "Альфа" и "Вымпел" у Дома Советов
| Источник: РИА "Новости"
Сейчас в группе «А» порядка двухсот человек. За сорок пять лет работы «Альфа» потеряла тридцать два бойца. Двум офицерам присвоено звание Героя Советского Союза, восемь — Герои России. Всего более пятисот бойцов «Альфы» отмечены государственными наградами.