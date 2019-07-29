Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа уменьшающая мозг профессияУченые определили, какие профессии негативно влияют на физиологические процессы в мозге
Фоторепортажи
13Гибнут за металл: нелегальная добыча золота в Гане
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
10:58 (мск), источник: РИА Новости

Ребята из «Альфы». Как работает элитный спецназ ФСБ России

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Высочайший уровень боевой подготовки, самые опасные задания и сотни спасенных жизней — ровно 45 лет назад, 29 июля 1974-го, у Комитета госбезопасности СССР появилось особое спецподразделение — группа «А». Перед ее бойцами всегда ставили задачи особой важности, многие из которых, казалось, невозможно выполнить.

Источник: РИА "Новости"

Как создавали легендарную «Альфу» — в материале РИА Новости.

Лучшие из лучших

Сформировать в Седьмом управлении секретное подразделение приказал лично председатель КГБ СССР Юрий Андропов. До 1985-го группа «А» находилась в прямом подчинении генерального секретаря СССР и руководства КГБ.

Новость
Росгвардия умерила тыл

На Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м палестинские террористы убили одиннадцать израильских спортсменов. Советскому Союзу предстояло принимать Олимпийские игры в 1980-м, и для обеспечения безопасности требовалось мобильное подразделение, способное решать задачи в любой точке страны и за ее пределами.

В группу «А» включили тридцать бойцов — офицеров КГБ, прошедших спецподготовку и обучение. Отбирали лучших — кандидат должен был обладать идеальными физическими данными, владеть всеми видами стрелкового оружия, быть специалистом в боевых искусствах. Особое внимание уделялось моральным качествам и психологической выносливости.

В первые годы спецподразделение столкнулось с нехваткой опыта в борьбе с терроризмом. Бойцам приходилось изучать совершенно другие методы ведения боя, оттачивать новую тактику, решать самые необычные задачи. Для спецназовцев разработали различные типы бесшумного оружия, компактные пистолеты-пулеметы, специальное холодное оружие и средства защиты.

Бойцы группы "Альфа" | Источник: РИА "Новости"

Кабульская крепость

Одна из первых операций группы «А» — штурм дворца Амина в Кабуле в декабре 1979-го. Бойцы спецподразделения совместно с военнослужащими «мусульманского» батальона и 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка провели уникальную операцию «Шторм-333» по отстранению от власти Хафизуллы Амина — проамериканского президента, который обучался в США и подозревался в связях с ЦРУ. Руководство СССР опасалось, что он позволит Пентагону разместить ядерные крылатые ракеты в Афганистане. Москве требовался другой лидер сопредельного государства.

В штурме дворца непосредственно участвовали 54 бойца — 24 из группы «Гром» (оперативники группы «А») и тридцать из группы «Зенит» — офицеры спецрезерва КГБ. Резиденция Амина располагалась на высоком холме, склоны которого покрывал кустарник. Подступы к дворцу были плотно заминированы и насквозь простреливались. К зданию вела единственная дорога, круглосуточная охрана занимала позиции на нескольких рубежах обороны.

Разгромленный дворец Амина | Источник: РИА "Новости"

Первыми выдвинулись две группы КГБ на нескольких бронетранспортерах — им удалось смести первое кольцо охраны и захватить вкопанные в землю танки. Десантники и «мусульманский» батальон, прикрывавшие товарищей зенитными орудиями «Шилка», подавили пулеметные точки афганцев и отсекли подкрепление, пытавшееся прорваться к дворцу. В первые же минуты боя ранения получили более десятка спецназовцев — охрана вела непрерывный шквальный огонь по штурмовым группам, обстреливала атакующих из гранатометов.

Ворвавшись в здание, альфовцы приступили к зачистке — проверяли каждую комнату, брали этаж за этажом. Штурм длился всего 43 минуты. За это время спецназовцы уничтожили большую часть охраны Амина, еще несколько сотен человек сдались в плен.

Дворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в афганскую войну | Источник: РИА "Новости"

Практически все в штурмовых группах были ранены. Атакующие потеряли убитыми двадцать человек, оборонявшиеся — около четырехсот солдат и офицеров. Погибли пятеро бойцов спецгрупп КГБ.

Операция «Шторм-333» до сих пор считается образцовой. «Это была первая подобная операция в СССР, — рассказывает РИА Новости президент Союза «Офицеры группы «Альфа», ветеран спецподразделения Алексей Филатов. — Дворец Амина построили на возвышении с учетом того, что когда-то его попытаются взять штурмом. Он был практически неприступен, его охраняли множество хорошо подготовленных военнослужащих. Этот штурм противоречит всей военной науке, которая гласит, что у штурмующих должен быть трех-четырехкратный перевес. Здесь было все наоборот».

Дворец Тадж-Бек (дворец Амина), разгромленный в афганскую войну | Источник: РИА "Новости"

Первый в Союзе

Случались у группы «А» и операции без единого выстрела и пролитой крови. Так было при освобождении заложников в школе удмуртского города Сарапул в декабре 1981-го. Двое военнослужащих захватили в заложники двадцать пять учеников десятого класса. Это был первый в СССР захват школы.

Новость
«Войска дяди Васи». Почему генерала Маргелова называют отцом ВДВ

Преступники — рядовые мотострелковой дивизии Уральского военного округа — покинули расположение части, прихватив с собой два автомата Калашникова и внушительный боезапас. В школу проникли беспрепятственно, якобы для розыска противопехотных мин, которые обнаружили школьники. Взяв учеников и учительницу в заложники, террористы потребовали у властей заграничные паспорта, визы и самолет, чтобы улететь в одну из западных стран.

Школу оцепили сотрудники местного отделения КГБ и военные. О захвате сразу же сообщили в Москву. Глава Комитета госбезопасности Юрий Андропов приказал заняться освобождением заложников бойцам группы «А». К концу дня те прибыли на место. Переговорщики к тому моменту уговорили террористов отпустить большую часть учеников — в заложниках оставались семеро подростков.

Сотрудники спецназа ФСБ России во время учений по освобождению заложников в Евпатории | Источник: РИА "Новости"

В обмен на загранпаспорта преступники их отпустили. Но альфовцы не спешили применять оружие и убивать незадачливых террористов. Одного уговорили сдаться, ко второму применили силу, обезоружив его. Таким образом, сложная операция закончилась без единого выстрела и жертв.

Жесткий отбор

По словам Филатова, стать спецназовцем с заветным шевроном «А» непросто:

Это связано не с требованиями к физической подготовке — они примерно такие же, как и в других спецназах. Дело в психологических тестах. В этом есть даже некая проблема.

Главным источником кадров для «Альфы» считается Рязанское воздушно-десантное училище.

Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области | Источник: РИА "Новости"

«Отобранные кандидаты проходят проверку в течение года — только после этого понятно, годятся они или нет, — продолжает Филатов. — Проверка, например, в ССО Минобороны России занимает всего два месяца, хотя задачи подразделений достаточно схожи. И желающих пойти в спецназ ССО или ФСО гораздо больше».

У кандидата в «Альфу» должна быть спортивная подготовка на уровне нескольких первых спортивных разрядов или кандидата в мастера спорта. Причем требуется разносторонность — нужно уметь сражаться врукопашную, метко стрелять.

Военнослужащий ССО ВС РФ | Источник: РИА "Новости"

Богатый опыт

«Альфа» провела сотни успешных операций по освобождению заложников и ликвидации особо опасных террористов. Так, в 1992-м альфовцы освободили 347 пассажиров рейса Минеральные Воды — Москва во Внуково, в 1995-м — южнокорейских туристов в Москве, которых захватил террорист-одиночка, в декабре 1993-го — учеников ростовской школы.

Бойцы группы "Альфа" | Источник: РИА "Новости"

Группа «А» участвовала в большинстве контртеррористических операций на Северном Кавказе. Например, в июне 1995-го штурмовала больницу в Буденновске, в которой террористы Шамиля Басаева удерживали более тысячи человек. Трое сотрудников «Альфы» тогда погибли, пятнадцать были ранены. Спецназовцы ликвидировали многих главарей террористов и полевых командиров.

Оцепление перед штурмом театрального центра на Дубровке | Источник: РИА "Новости"

Одна из самых известных операций «Альфы» — освобождение заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002-го. В результате штурма спасли 750 человек, уничтожили более сорока террористов.

Бойцы специальных подразделений "Альфа" и "Вымпел" у Дома Советов | Источник: РИА "Новости"

Сейчас в группе «А» порядка двухсот человек. За сорок пять лет работы «Альфа» потеряла тридцать два бойца. Двум офицерам присвоено звание Героя Советского Союза, восемь — Герои России. Всего более пятисот бойцов «Альфы» отмечены государственными наградами.

 В Китае рассказали, как российские Ту-160 'дали пощечину' НАТО
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Стали известны подробности нападения на Месси
В Туркмении начались задержания из-за слухов о смерти президента
Жару не возвращать: москвичи рассказали о плюсах холодного лета
Мошенники рассылают россиянам фальшивые уведомления о налогах
Китайские СМИ назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением Вы так хотите помочь и искренне не понимаете, что тут сложного? «Просто надо меньше есть и больше двигаться», — говорите вы, а собеседник слушает-слушает, а потом заедает все добрые слова булочкой с маком.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Депутаты предложили новый штраф 10 000 рублей (и это хорошо) Законопроект, подготовленный группой депутатов, предлагает наказывать водителей, оставивших место ДТП, денежным штрафом 10 тысяч рублей
Кино
Юлия Меньшова отмечает 50-летие Популярную актрису, телеведущую и лауреатку премии «ТЭФИ» с юбилеем поздравит «Первый канал»
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Популярные темы на «Детях»
Выбор работы 112
Нужен совет по покупке 90
Погода в Питере... 86
Спит на животе. Можно ли? 62
Леди
Меньшова в день своего 50-летия показала, как будет выглядеть в старости Актриса отметила юбилей.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь