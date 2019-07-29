Найден предполагаемый источник выбросов рутения в 2017 году

Статья об исследовании опубликована в PNAS.
В октябре 2017 года во многих странах Европы были обнаружены значительные атмосферные уровни радиоактивного изотопа рутения 106 (106Ru). Обнаруженные уровни, хотя и слишком низкие, чтобы угрожать здоровью человека или окружающей среде, предполагали значительный выброс 106Ru, не связанный с известными ядерными авариями.
Международное агентство по атомной энергии взялось за расследование инцидента. Собрав данные о содержании рутения-106 в различных странах, агентство пришло к выводу, что выброс возможно случился на территории производственного объединения «Маяк», расположенного в городе Озерске Челябинской области. Однако, на «Маяке» опровергли эту информацию и предъявили данные замеров на территории производства, подтверждающие, что уровень радиоактивного изотопа рутения находится в норме. Российские эксперты выдвинули гипотезу о том, что повышение содержания этого изотопа обусловлено падением спутника.
Ученые из Института радиационной защиты и ядерной безопасности собрали более 1100 атмосферных измерений и 200 измерений осаждения 106Ru со всей Евразии. Вертикальное распределение рутения-106 было несовместимо с предполагаемым распадом радиоизотопоносного спутника. В новой работе исследователи опровергли возможные версии возникновения рутения-106 в атмосфере.
В результате ученые пришли к выводу, что источником радиоактивного изотопа вероятнее всего мог быть инцидент на на «Маяке».
Там велась переработка другого элемента — церия-144 — для эксперимента SOX-Borexino по регистрации нейтрино на короткой базе в Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии, в результате которой возможно выделение рутения-106. Также ученые не исключают инцидента при наработке церия-144.