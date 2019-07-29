Ученые опубликовали видео выпуска белух из «китовой тюрьмы»

Сам видеоролик опубликован на его сайте.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Если ВНИРО уже публиковал ролики с выпуска косаток, то видеоматериалы с белухами обнародованы еще не были. Экологи и общественность не раз призывали предоставить доказательства выпуска этих животных.
«В Greenpeace отметили, что имеющихся на сегодняшний день фото и видеоматериалов недостаточно для того, чтобы общественность смогла полностью увидеть процесс выпуска всех шести белух в Охотское море», — говорится в сообщении.
Для оценки содержания технических видеозаписей Greenpeace привлек к просмотру независимого эксперта — координатора природоохранных проектов научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктора Никифорова. По его словам, по видео можно сделать вывод, что в море выпущены шесть белух — пять особей с берега и одна с катамарана.
ВНИРО смонтировал видеонарезку, на которой видно, как все шесть белух уходят в воду. Ролик опубликован на сайте института.
Greenpeace также отмечает, что получил видеозапись и приводит слова Никифорова. Эксперт просит в будущем более тщательно оформлять видеодокументацию выпуска животных, включая тайм-коды. «Должны быть разработаны протоколы проведения такой съемки с унифицированными правилами», — отметил Никифоров.
Greenpeace добивается, чтобы подобная ситуация с отловом косаток и белух больше никогда не повторялась. Мы поддерживаем позицию вице-премьера Алексея Гордеева, который предложил ввести запрет на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях — для дельфинариев и океанариумов.
Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами, — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.