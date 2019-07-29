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17:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Мать известной телеведущей приняли за дочь

Пользователи сети приняли мать британской телеведущей Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) за ее дочь. Об этом пишет Daily Express.

Уиллоуби опубликовала у себя в Instagram снимок, на котором ее мама сидит на пляже под тентом в солнечных очках. Пост был подписан следующими словами: «Когда я вырасту, хочу быть вот такой… #гламурная мама #гламурная бабушка #вечная красота».

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Некоторые юзеры не сразу поняли, кто перед ними. «Я не приблизил фото и не понял, почему ты пишешь о какой-то бабушке, думал, это ты. Потрясающе!» — восхищался один из комментаторов. «Я взглянул на снимок и принял ее за тебя», — вторил ему другой. «Вы близнецы!» — утверждал третий.

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Многие желали выглядеть похожим образом. «Я бы и сейчас хотела быть такой!» — писала одна из пользовательниц.

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