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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях стартовал флешмоб по спасению Сибири от пожаров

Огонь уже уничтожил миллионы гектаров леса, а города затянуты густым смогом.

В Сибири продолжают бушевать лесные пожары. По информации федерального бюджетного учреждения «Авиалесохрана», к утру 29 июля известно о 438 лесных пожарах, общая площадь которых составляет почти 3 млн гектаров.

Большая часть пожаров расположена на территории Сибирского федерального округа. Из-за засушливой погоды и сильного ветра площадь пожаров там увеличивается на 54 тысячи гектаров в сутки.

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Дым от лесных пожаров превратил Новосибирск, Красноярск, Кемерово и другие города в декорации к фильмам ужасов, затянув все вокруг плотным смогом.

Более того, дым распространился далеко за пределы очагов возгорания. Смог уже присутствует на Урале, в Удмуртии, Пермском крае, Башкортостане и других регионах.

Несмотря на критическую ситуацию, чиновники тушить пожары не торопятся, отмечая, что это «экономически нецелесообразно». В связи с этим в соцсетях появились хэштеги «Потушите пожары в Сибири», «спасите Сибирь от пожаров», «спасите леса Сибири», «Сибирь Горит». С помощью флешмоба и петиций пользователи Сети пытаются привлечь внимание чиновников и международных организаций к проблеме уничтожения лесов и задымленности городов.

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В конце июля к этой инициативе стали массово подключаться и знаменитости. Призывы «спасти Сибирь» опубликовали Сергей Лазарев, Мария Кожевникова, Полина Гагарина, Баста, Михаил Галустян, Любовь Толкалина, Сергей Зверев и многие другие.

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Елена Летучая
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Полина Гагарина

Екатерина Гура

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