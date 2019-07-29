17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях стартовал флешмоб по спасению Сибири от пожаров
Огонь уже уничтожил миллионы гектаров леса, а города затянуты густым смогом.
В Сибири продолжают бушевать лесные пожары. По информации федерального бюджетного учреждения «Авиалесохрана», к утру 29 июля известно о 438 лесных пожарах, общая площадь которых составляет почти 3 млн гектаров.
Большая часть пожаров расположена на территории Сибирского федерального округа.
Дым от лесных пожаров превратил Новосибирск, Красноярск, Кемерово и другие города в декорации к фильмам ужасов, затянув все вокруг плотным смогом.
Несмотря на критическую ситуацию, чиновники тушить пожары не торопятся, отмечая, что это «экономически нецелесообразно». В связи с этим в соцсетях появились хэштеги «Потушите пожары в Сибири», «спасите Сибирь от пожаров», «спасите леса Сибири», «Сибирь Горит». С помощью флешмоба и петиций пользователи Сети пытаются привлечь внимание чиновников и международных организаций к проблеме уничтожения лесов и задымленности городов.
В конце июля к этой инициативе стали массово подключаться и знаменитости. Призывы «спасти Сибирь» опубликовали Сергей Лазарев, Мария Кожевникова, Полина Гагарина, Баста, Михаил Галустян, Любовь Толкалина, Сергей Зверев и многие другие.
Екатерина Гура