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19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дружелюбный тюлень познакомился с дайвером и пожал ему руку (видео)

Животное оказалось очень любопытным.

Нечто удивительное сумел снять на видео подводный оператор Бен Бурвилль недалеко от острова Фарн, у побережья Нортумберленда в Англии.

Под водой дайвер познакомился с очень любопытным и дружелюбным тюленем, который сначала внимательно его изучал и обнюхивал, а затем «пожал» ему руку, вложив в ладонь свой плавник.

Во время загрузки произошла ошибка.

После рукопожатия тюлень еще недолго покрутился возле дайвера и позволил тому погладить себя по голове, а затем уплыл.

Бурвилль отметил, что при встрече с тюленями нужно быть предельно осторожными, потому что это в первую очередь дикие животные.

Екатерина Гура

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