19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дружелюбный тюлень познакомился с дайвером и пожал ему руку (видео)
Животное оказалось очень любопытным.
Нечто удивительное сумел снять на видео подводный оператор Бен Бурвилль недалеко от острова Фарн, у побережья Нортумберленда в Англии.
Под водой дайвер познакомился с очень любопытным и дружелюбным тюленем, который сначала внимательно его изучал и обнюхивал, а затем «пожал» ему руку, вложив в ладонь свой плавник.
После рукопожатия тюлень еще недолго покрутился возле дайвера и позволил тому погладить себя по голове, а затем уплыл.
Бурвилль отметил, что при встрече с тюленями нужно быть предельно осторожными, потому что это в первую очередь дикие животные.
Екатерина Гура