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19:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Гуси-белорусы женились вопреки запрету властей

В Минске поженили гусака и гусыню, несмотря на запрет властей. Об этом сообщает TUT.by.

Неофициальное бракосочетание гусей Харвистера и Кришны прошло 28 июля в модном пространстве Hide. Жених был в костюме с бабочкой, невеста — в белом свадебном платье. После регистрации «брака» гусям надели на шею символические кольца.

Минчанин Андрей решил поженить птиц по совету подписчиков в соцсетях. Харвистер жил с ним в квартире и, по словам мужчины, часто навещал гусыню Кришну на даче.

18 июля стало известно, что Минский городской исполнительный комитет отказался регистрировать брак Харвистера и Кришны. Чиновники сослались на отсутствие заявления от жениха и невесты, а также на семейный кодекс Белоруссии, согласно которому брак — это союз мужчины и женщины, а не гусака и гусыни.

В 2007 году сообщалось о подготовке свадьбы слона Грантика из ереванского зоопарка и слонихи Маши из Москвы. Церемония бракосочетания должна была пройти по национальным армянским традициям.

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