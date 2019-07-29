19:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка с помощью макияжа повторяет образы известных персонажей
Мастер перевоплощения.
Элисон Таббита из США уже несколько лет профессионально занимается косплеем. За это время девушка достигла такого профессионального уровня, что ее трудно отличить от оригинала.
С помощью косметики и удивительно детальных костюмов Элисон перевоплощается в популярных героев фильмов, мультфильмов и видеоигр.
Сейчас она может изобразить абсолютно любого персонажа вне зависимости от пола, возраста и внешних особенностей. На
Екатерина Гура