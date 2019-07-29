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20:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста попросила подружек заплатить больше $1000 за ее свадьбу

Только дизайнерские платья обойдутся девушкам в 850 долларов.

Девушка из Австралии анонимно рассказала в закрытой группе на Facebook о требованиях, которые выдвинула ее подруга к гостям на свадьбе. Об этом пишет Daily Mail. Исходя из списка, всем, кто согласился прийти на свадьбу, придется изрядно потратиться.

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Невеста объявила, что подружки невесты будут носить на торжестве одинаковые дизайнерские платья, за которые им придется выложить от 700 до 850 долларов. Кроме платьев, подругам придется заплатить за одинаковые купальники, которые они будут носить во время девичника.

Кроме того, девичник, по мнению невесты, должен пройти в райском месте: на Ямайке, в Испании или Коста-Рике. Каждая из подруг будет вынуждена заплатить за авиабилеты, гостиницу и активности, что может обойтись им еще минимум в 500 долларов.

Что же касается свадьбы, то девушки будут вынуждены заплатить депозит за ресторан в размере 100 долларов, а также самостоятельно заплатить визажисту и парикмахеру, чтобы их образ «был профессиональным и уместным».

Невеста отметила, что подружкам невесты придется потратить на ее свадьбу минимум тысячу долларов, а потому она сообщает им это заранее, чтобы они смогли сэкономить или заработать чуть больше обычного.

Екатерина Гура

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