03:55 (мск), источник: Вести.Ru
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
В 1970-е годы он первым добыл информацию о новом опасном заболевании — лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной кровью были доставлены из Нигерии в СССР.
Трижды Анатолий Баронин работал за границей резидентом советской внешней разведки, долгие годы занимал руководящие посты в органах госбезопасности УССР, сообщает «Интерфакс». В 1991 году он уволился в запас, а после обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины.