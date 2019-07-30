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04:18 (мск), источник: Lenta.Ru

США уличили в разработке «убийцы» российских «Цирконов»

Соединенные Штаты, помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия, работают над двумя аналогичными засекреченными программами, сообщает Aviation Week.

Американский журнал обратил внимание на профиль в LinkedIn старшего эксперта по гиперзвуковому оружию Пентагона Грега Салливана, в котором указывалась работа над проектами HACM и HCCW. После обращения Aviation Week с просьбой расшифровать аббревиатуры специалист удалил отмеченные ранее компетенции.

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Опрошенные изданием эксперты предложили собственные варианты расшифровки обозначений, присутствовавших в профиле Салливана. В частности, HACM военный историк Ричард Холлион предложил понимать как Hypersonic Advanced (а также Air-Breathing или Air-Launched) Conventional (также Capability или Concept) Missile. Одним из вариантов расшифровки HCCW британский специалист Джастин Бронк предложил Hypersonic Counter-Cruise Weapon, что фактически обозначает оружие, способное бороться с гиперзвуковыми крылатыми ракетами.

Издание напоминает, что ранее Пентагон неоднократно упоминал о двух засекреченных программах гиперзвукового оружия, а также отмечает излишек в финансировании официально обнародованных семи программ гиперзвукового оружия в размере около 2,5 миллиарда долларов на ближайшие пять лет, которые, вероятно, приходятся на засекреченные проекты.

В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон», «способной поражать как морские, так и наземные цели».

В том же месяце телеканал «Россия-1» в программе «Вести недели» сообщил, что целями российских гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что уничтожить «Циркон» современными средствами практически невозможно.

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