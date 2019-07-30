08:51 (мск), источник: m24.ru
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.
В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые имеют генетически детерминированные качества агрессии и силы. Эти собаки представляют потенциальную опасность для человека.
«В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены», — говорится в документе.
В список вошли — акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог,
Отмечается, что перечень сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.
В марте 2019 года МВД составило список пород с «генетически детерминированными качествами агрессии и силы», которые используются для травли и могут быть опасны для человека.
Кинологи раскритиковали инициативу. По их мнению, перечень не имеет научной основы. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский подчеркнул, что собака становится опасной для человека
В мае список значительно сократили.