Названы главные признаки профессионального выгорания

По словам экспертов, для этого состояния характерна эмоциональная истощенность. Работник испытывает чувство опустошенности, негативное отношение к профессии, у него снижается общая работоспособность, что приводит к эмоциональным срывам.
Кроме того, человек начинает цинично относиться к работе и чаще вступает в конфликты с окружающими.
Редукция личностных достижений может проявляться также в снижении чувства ценности своей деятельности, компетентности и профессиональной самооценки. Из-за этого формируется безразличное отношение к труду и ощущение несостоятельности, отметили в НИИ медицины труда.
При профессиональном выгорании часто возникают головные боли, раздражительность, нарушается сон, а также развиваются зависимости.
Специалисты напомнили, что выгорание является следствием профессионального стресса.
«Возникает в связи с нарушением баланса удовлетворенности в самореализации в профессиональной и личной жизни и с систематически воздействующими на психику человека негативными факторами социального, организационного и социально-психологического характера», — объяснили RT в НИИ медицины труда.
Эмоциональное выгорание свойственно представителям разных профессий, в частности, медикам, учителям, сотрудникам полиции, пилотам и социальным работникам. Наиболее предрасположены к нему люди от 19 до 25 лет.