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10:19 (мск), источник: РИА Новости

Названы главные признаки профессионального выгорания

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или «состояния полного истощения».

Источник: РИА Новости

По словам экспертов, для этого состояния характерна эмоциональная истощенность. Работник испытывает чувство опустошенности, негативное отношение к профессии, у него снижается общая работоспособность, что приводит к эмоциональным срывам.

Кроме того, человек начинает цинично относиться к работе и чаще вступает в конфликты с окружающими.

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Редукция личностных достижений может проявляться также в снижении чувства ценности своей деятельности, компетентности и профессиональной самооценки. Из-за этого формируется безразличное отношение к труду и ощущение несостоятельности, отметили в НИИ медицины труда.

При профессиональном выгорании часто возникают головные боли, раздражительность, нарушается сон, а также развиваются зависимости.

Специалисты напомнили, что выгорание является следствием профессионального стресса.

«Возникает в связи с нарушением баланса удовлетворенности в самореализации в профессиональной и личной жизни и с систематически воздействующими на психику человека негативными факторами социального, организационного и социально-психологического характера», — объяснили RT в НИИ медицины труда.

Эмоциональное выгорание свойственно представителям разных профессий, в частности, медикам, учителям, сотрудникам полиции, пилотам и социальным работникам. Наиболее предрасположены к нему люди от 19 до 25 лет.

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