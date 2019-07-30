Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа уменьшающая мозг профессияУченые определили, какие профессии негативно влияют на физиологические процессы в мозге
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
22Республика строгого режима
11:13 (мск), источник: РИА Новости

Тюменские врачи спасли мужчину, который перенес инсульт после татуировки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Врачи в Тюмени спасли жизнь местному жителю, у которого через несколько дней после сделанной татуировки случился инсульт, сообщает департамент здравоохранения региона.

Источник: Myriams-Fotos/CC0

Как пояснили врачам родственники мужчины, ранее он перенес несколько операций из-за врожденного порока сердца, после чего ему был назначен пожизненный прием препаратов, препятствующих образованию тромбов. Лекарства молодой человек перестал принимать, чтобы избежать кровотечения во время нанесения татуировки. Через несколько дней он потерял сознание дома, врачи больницы, куда он был доставлен, диагностировали у пациента гемморагический инсульт.

Новость
5 фактов о вреде татуировок

«Из-за желания обзавестись татуировкой молодой мужчина не стал следовать предписаниям врачей и угодил в больницу с обширным инсультом. На момент экстренной госпитализации в ОКБ № 2 у него была парализована правая половина тела, отсутствовала речь. Пациент не ориентировался в окружающей обстановке, его состояние оценивалось как крайне тяжелое», — говорится в сообщении.

Нейрохирурги предотвратили сдавливание головного мозга и тем самым остановили гибель нервных клеток, создав условия для последующего восстановления утраченных функций организма. Три месяца, которые он провел в больнице, мужчина с помощью современных тренажеров заново учился садиться, стоять, двигать руками и ногами, ходить и говорить.

«Усилия врачей, позитивный настрой и огромное желание самого пациента вновь обрести самостоятельность дали хороший результат. На сегодня мужчина самостоятельно передвигается, с трудом, но говорит и немного шевелит рукой. Врачи говорят, что шансы на полное восстановление есть», — заключили в департаменте.

В НИИ Склифосовского открывают школу восстановления после инсультов
Во время загрузки произошла ошибка.
27 марта© Ньюстюб
 Жириновский увидел угрозу государству в несанкционированной акции в Москве
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
«Излишки» пенсий могут забрать. Как этого избежать?
Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения
«Портрет» бедности в регионах: почему россияне живут за чертой
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Утвержден список потенциально опасных собак
Здоровье
8 признаков того, что вы зависимы от секса Вы не можете поддерживать полноценные отношения, но часто мастурбируете?
Hi-Tech
80 лет легенде: лучшие самолеты КБ Сухого Смотрите и восхищайтесь.
Авто
Депутаты предложили новый штраф 10 000 рублей (и это хорошо) Законопроект, подготовленный группой депутатов, предлагает наказывать водителей, оставивших место ДТП, денежным штрафом 10 тысяч рублей
Кино
Ержан Максим поедет на «Детское Евровидение» Финалист шоу «Голос. Дети» представит Казахстан на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Знакомство с родителями. 194
Про группы вотсап и прочие мессенджеры 193
Боялись ли вы, что вам подменят ребенка в роддоме???? 169
Три дня в Северной Корее 114
Леди
Сорочки и корсеты: как их носят звезды и нужно ли это нам Вдохновляемся примером селебрити!
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь