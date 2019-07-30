11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Животные показали, что такое настоящая дружба (видео)
30 июля отмечают Международный день дружбы. Дружить умеют не только люди, но и животные. Мы собрали самые невероятные примеры дружбы из мира фауны.
Удивительно дружелюбный морской скат живет в гавани в Страйсбаай в Южной Африке. Он давно стал любимцем местных жителей и приплывает к берегу за едой и общением.
Люди совсем не боятся смертельно ядовитого хвоста животного. Морской друг еще ни разу не сделал попытки
За невероятной дружбой тигра и козленка в Приморском
Позже животных поселили в разных вольерах. У них появились свои семьи.
Работник гавани в британском городе
Спустя три месяца сотрудники организации позвонили мужчине и предложили ему забрать питомца. Оказалось, что лебедь тоже сильно тосковал и не смог подружиться со стаей. С тех пор друзья снова вместе.
В одном из зоопарков Вирджинии детеныш леопарда по кличке Кумбали подружился с Каго, спасенным щенком, которого хотели усыпить. Их дружбе уже четыре года.
Мальчик Девеш Адиваси из Индии в трехлетнем возрасте подружился со змеями. За несколько лет у него было около 15 ядовитых друзей.
Девеш совсем их не боится, если встречает в лесу. Частенько он приносит
Благотворительный фонд в Австралии выходил двух коал — Мортона и Скирокко. Когда пришла пора выпускать их обратно в природу, Мортон отказался
Если кот и пес живут в одном доме, то часто становятся друзьями. Но оказалось, что если они вместе ходят в поход, то и вовсе неразлучны.
Именно так произошло с Генри и Балу. Их хозяева любят путешествия и берут животных с собой. Они завели своим питомцам блог, в котором делятся снимками умилительной дружбы.
Овца Марли осталась сиротой. Опеку над малышкой взяла на себя собака Джесси. Она выходила Марли, когда та серьезно заболела. Так началась их дружба.
Вскоре Марли начала перенимать повадки собак. Хозяевам даже пришлось учить ее быть овцой.
Жители городка Хэмптонс в США забили тревогу: они увидели, как орел похитил йоркширского терьера. Малыша заметили в птичьем гнезде в местном парке.
После небольшого расследования полиция выяснила, что дело вовсе не в похищении, а в странной дружбе. Орел и пес частенько играют вместе на заднем дворе, а птица не впервые носит Йорки по воздуху.
Кошка Понзу так подружилась с попугаем Манго, что напрочь забыла об инстинкте хищника. Теперь каждое утро неразлучной парочки начинается с того, что Манго взбирается на спину своего друга и катается верхом по всему дому.
Анна Лысенко