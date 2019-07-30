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11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Животные показали, что такое настоящая дружба (видео)

30 июля отмечают Международный день дружбы. Дружить умеют не только люди, но и животные. Мы собрали самые невероятные примеры дружбы из мира фауны.

Ядовитый скат подружился с людьми

Удивительно дружелюбный морской скат живет в гавани в Страйсбаай в Южной Африке. Он давно стал любимцем местных жителей и приплывает к берегу за едой и общением.

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Люди совсем не боятся смертельно ядовитого хвоста животного. Морской друг еще ни разу не сделал попытки кого-то ужалить.

Тигр Амур и козел Тимур

За невероятной дружбой тигра и козленка в Приморском сафари-парке следила с 2015 года не только Россия, но и весь мир. Козла отдали хищнику в качестве обеда, но травоядное неожиданно смогло дать отпор. На какое-то время Амур и Тимур подружились.

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Позже животных поселили в разных вольерах. У них появились свои семьи.

В июле 2019 года Тимуру исполнилось 5 лет. В сафари-парке устроили праздничный обед для всех обитателей.

Лебедь и человек

Работник гавани в британском городе Сент-Айвс спас птенца лебедя от смерти. Несколько месяцев он выхаживал малыша, а затем передал службе защиты животных, где птицу начали адаптировать к жизни в дикой природе.

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Спустя три месяца сотрудники организации позвонили мужчине и предложили ему забрать питомца. Оказалось, что лебедь тоже сильно тосковал и не смог подружиться со стаей. С тех пор друзья снова вместе.

Лабрадор и гепард

В одном из зоопарков Вирджинии детеныш леопарда по кличке Кумбали подружился с Каго, спасенным щенком, которого хотели усыпить. Их дружбе уже четыре года.

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Мальчик и змеи

Мальчик Девеш Адиваси из Индии в трехлетнем возрасте подружился со змеями. За несколько лет у него было около 15 ядовитых друзей.

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Девеш совсем их не боится, если встречает в лесу. Частенько он приносит какую-нибудь змею домой. Они вместе играют, спят, купаются и обедают.

Коалы

Благотворительный фонд в Австралии выходил двух коал — Мортона и Скирокко. Когда пришла пора выпускать их обратно в природу, Мортон отказался куда-либо идти, пока не пришел его друг Скирокко.

Звездная дружба

Если кот и пес живут в одном доме, то часто становятся друзьями. Но оказалось, что если они вместе ходят в поход, то и вовсе неразлучны.

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Именно так произошло с Генри и Балу. Их хозяева любят путешествия и берут животных с собой. Они завели своим питомцам блог, в котором делятся снимками умилительной дружбы.

Овца и пес

Овца Марли осталась сиротой. Опеку над малышкой взяла на себя собака Джесси. Она выходила Марли, когда та серьезно заболела. Так началась их дружба.

Вскоре Марли начала перенимать повадки собак. Хозяевам даже пришлось учить ее быть овцой.

Орел и йорк

Жители городка Хэмптонс в США забили тревогу: они увидели, как орел похитил йоркширского терьера. Малыша заметили в птичьем гнезде в местном парке.

После небольшого расследования полиция выяснила, что дело вовсе не в похищении, а в странной дружбе. Орел и пес частенько играют вместе на заднем дворе, а птица не впервые носит Йорки по воздуху.

Кошка и попугай

Кошка Понзу так подружилась с попугаем Манго, что напрочь забыла об инстинкте хищника. Теперь каждое утро неразлучной парочки начинается с того, что Манго взбирается на спину своего друга и катается верхом по всему дому.

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Анна Лысенко

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