Watch: Stray cow interrupts class in IIT Bombay pic.twitter.com/gVmXHIF3lC— DNA (@dna) July 28, 2019
12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Корова сорвала занятие в одном из институтов Индии (видео)
Пользователи Сети шутят про реинкарнацию.
В конце июля в Twitter в аккаунте информационного индийского агентства DNA появилось забавное видео, снятое в Индийском институте технологии в Мумбаи.
Прямо во время занятий в аудиторию очень уверенно зашла корова. Сначала она с интересом прошлась мимо преподавательской кафедры, а затем решила прогуляться по рядам.
Сообщается, что корова зашла в здание, чтобы спрятаться от дождя.
Дальнейшая судьба коровы неизвестна. Скорее всего, животное просто выпроводили обратно на улицу. А вот администрация института взялась расследовать этот инцидент.
В комментариях пользователи, конечно же, стали шутить о реинкарнации и о том, что корова решила обновить свои устаревшие знания.
Екатерина Гура