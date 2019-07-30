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12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Корова сорвала занятие в одном из институтов Индии (видео)

Пользователи Сети шутят про реинкарнацию.

В конце июля в Twitter в аккаунте информационного индийского агентства DNA появилось забавное видео, снятое в Индийском институте технологии в Мумбаи.

Прямо во время занятий в аудиторию очень уверенно зашла корова. Сначала она с интересом прошлась мимо преподавательской кафедры, а затем решила прогуляться по рядам.

Смотрите: беспризорная корова прерывает пару в IIT в Мумбаи.

Сообщается, что корова зашла в здание, чтобы спрятаться от дождя.

Дальнейшая судьба коровы неизвестна. Скорее всего, животное просто выпроводили обратно на улицу. А вот администрация института взялась расследовать этот инцидент.

В комментариях пользователи, конечно же, стали шутить о реинкарнации и о том, что корова решила обновить свои устаревшие знания.

Даже корова круче нас
Она тоже хочет учиться
Это был студент инженерного факультета в прошлой жизни. Предупреждение новеньким.

Екатерина Гура

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