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12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф создает удивительных «существ» из движущегося песка

Чтобы их увидеть, придется включить фантазию.

Голландский фотограф Клэр Дропперт создала новую серию работ под названием Sand Creatures («Песчаные существа»). Клэр не лепит специальные фигуры, она просто подбрасывает в воздух горсть песка и фотографирует ее в движении.

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Свои работы Дропперт сравнивает с облаками в небе: когда человек видит в облаках различные силуэты. У каждого человека «облачные существа» будут свои собственные, основанные на его уникальном опыте и фантазии.

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Sand Creatures является частью большого проекта Gravity Project, в рамках которого Клэр подбрасывает в воздух различные природные элементы и фотографирует их в полете.

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Екатерина Гура

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