Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа уменьшающая мозг профессияУченые определили, какие профессии негативно влияют на физиологические процессы в мозге
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
13:01 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. На улицах Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Об этом сообщает Сочинский национальный парк.

Источник: ФГБУ "Сочинский национальный парк"

СОЧИ, 30 июл — РИА Новости. На улицах Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Об этом сообщает Сочинский национальный парк.

Длина тела американского таракана (Periplaneta americana) достигает пяти сантиметров, а с усами — превышает девять. Этих насекомые хорошо летают. Их часто содержат в террариумах или разводят как как корм для ящериц и некоторых видов змей.

«Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье», — полагают специалисты.

Уточняется, что таракан происходит из тропической Африки, но в начале XVII века был интродуцирован в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида. Позже он попал в Европу, а сейчас встречается по всему миру. В холодных широтах он обитает исключительно в зданиях, а в теплых, таких как Сочи, может жить и в природной среде, прячась днем в сырых темных убежищах. Американские тараканы — полифаги, то есть едят практически любые органические остатки, но предпочитают гниющую древесину.

Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию, отметили в Сочинском нацпарке.

«Кроме того они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются. В Китае американский таракан получил прозвище “очень живучий маленький вредитель”. Тем не менее в Китае спиртовый настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме его употребляют в пищу в жареном виде», — говорится в сообщении.

Новость
Кузнечики «оккупировали» Лас-Вегас
Читайте также
 Жириновский увидел угрозу государству в несанкционированной акции в Москве
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
«Излишки» пенсий могут забрать. Как этого избежать?
Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения
Дайвер заплыл в «облако» из тысяч медуз (видео)
«Портрет» бедности в регионах: почему россияне живут за чертой
Здоровье
8 признаков того, что вы зависимы от секса Вы не можете поддерживать полноценные отношения, но часто мастурбируете?
Hi-Tech
80 лет легенде: лучшие самолеты КБ Сухого Смотрите и восхищайтесь.
Авто
Первые впечатления от езды на самом дорогом УАЗе (фото) Нам удалось прокатиться на Патриоте с автоматической коробкой в числе самых первых представителей СМИ
Кино
Выпуск «Пусть говорят» с Викторией Лопыревой сняли с эфира Передача должна была выйти 29 июля
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой: фото
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Дети
Красивые «цветочные» имена для девочек Цветы ассоциируются с праздником, легкостью, красотой, теплым весенне-летним сезоном
Леди
Сорочки и корсеты: как их носят звезды и нужно ли это нам Вдохновляемся примером селебрити!
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь