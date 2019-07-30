15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден львенок, с которого срисовали Симбу
Малышка живет в США.
Прообразом Симбы из фильма «Король лев» стал львенок из зоопарка Далласа. Девочкой по кличке Бахати заинтересовались в Disney.
«Когда Бахати был всего месяц, мы отправили Disney видео с ее движениями для их аниматоров, чтобы они могли ориентироваться, как показывать движения Симбы», — рассказали сотрудники зоопарка в соцсети.
Они записывали первые шаги малышки и то, как она ест, зевает или слизывает капли молока.
В зоопарке пригласили всех желающих увидеть прообраз Симбы из римейка знаменитого мультфильма своими глазами.
Анна Лысенко