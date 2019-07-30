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15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден львенок, с которого срисовали Симбу

Малышка живет в США.

Прообразом Симбы из фильма «Король лев» стал львенок из зоопарка Далласа. Девочкой по кличке Бахати заинтересовались в Disney.

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«Когда Бахати был всего месяц, мы отправили Disney видео с ее движениями для их аниматоров, чтобы они могли ориентироваться, как показывать движения Симбы», — рассказали сотрудники зоопарка в соцсети.

Они записывали первые шаги малышки и то, как она ест, зевает или слизывает капли молока.

В зоопарке пригласили всех желающих увидеть прообраз Симбы из римейка знаменитого мультфильма своими глазами.

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Анна Лысенко

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