В Торжке объяснили, зачем снимают уложенный к приезду патриарха асфальт

Патриарх 21 июля посетил город Торжок в Тверской области, где совершил литургию в Борисоглебском монастыре. На службе присутствовали священнослужители РПЦ, губернатор Игорь Руденя, а также несколько тысяч верующих.
Пользователи паблика «Подслушано в Торжке» в социальной сети «ВКонтакте» с возмущением написали о том, что уложенный к приезду патриарха на мосту через реку Тверцы асфальт уже снимают, на дороге идут ремонтные работы.
В пресс-службе патриарха Кирилла РИА Новости заявили, что не комментируют действия региональных и муниципальных властей по проведению ремонтных работ.
Руководитель ГУП Тверской области «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» Богатов заявил РИА Новости, что асфальт был временным. «Асфальт был уложен специально к приезду патриарха. Ожидался большой наплыв паломников, и поэтому надо было сделать дорогу оперативно. Все работы были бесплатны для местного бюджета, это была спонсорская помощь», — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас асфальт снимают, чтобы провести полноценный ремонт дороги. На работы был организован аукцион, они должны завершиться к сентябрю. «На дороге осуществляется движение по одной полосе», — добавил Богатов.