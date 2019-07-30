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15:58 (мск), источник: РИА Новости

В Торжке объяснили, зачем снимают уложенный к приезду патриарха асфальт

ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Дорожные службы в конце июля за счет спонсорских средств уложили временный асфальт в Торжке к приезду патриарха Кирилла и тысяч паломников, сейчас его снимают для проведения полноценного ремонта дороги, сообщил РИА Новости руководитель местного дорожного ремонтно-строительного управления Дмитрий Богатов.

Источник: РИА Новости

Патриарх 21 июля посетил город Торжок в Тверской области, где совершил литургию в Борисоглебском монастыре. На службе присутствовали священнослужители РПЦ, губернатор Игорь Руденя, а также несколько тысяч верующих.

Пользователи паблика «Подслушано в Торжке» в социальной сети «ВКонтакте» с возмущением написали о том, что уложенный к приезду патриарха на мосту через реку Тверцы асфальт уже снимают, на дороге идут ремонтные работы.

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В пресс-службе патриарха Кирилла РИА Новости заявили, что не комментируют действия региональных и муниципальных властей по проведению ремонтных работ.

Руководитель ГУП Тверской области «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» Богатов заявил РИА Новости, что асфальт был временным. «Асфальт был уложен специально к приезду патриарха. Ожидался большой наплыв паломников, и поэтому надо было сделать дорогу оперативно. Все работы были бесплатны для местного бюджета, это была спонсорская помощь», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас асфальт снимают, чтобы провести полноценный ремонт дороги. На работы был организован аукцион, они должны завершиться к сентябрю. «На дороге осуществляется движение по одной полосе», — добавил Богатов.

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