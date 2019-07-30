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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф создает «балансирующие» скульптуры из еды

Удивительно, как они могут держать равновесие.

Корейский фотограф и художник ЧанКи Чунг прославился благодаря своему неординарному видению обычных объектов.

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Он создает пирамидальные натюрморты из фруктов, овощей, хлеба и других съедобных и не очень предметов, располагая их один на другом в уникальном балансе. Композиции гармонично сочетаются по цветам и формам и при этом удерживают хрупкое равновесие всей фигуры целиком.

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Екатерина Гура

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