17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф создает «балансирующие» скульптуры из еды
Удивительно, как они могут держать равновесие.
Корейский фотограф и художник ЧанКи Чунг прославился благодаря своему неординарному видению обычных объектов.
Он создает пирамидальные натюрморты из фруктов, овощей, хлеба и других съедобных и не очень предметов, располагая их один на другом в уникальном балансе. Композиции гармонично сочетаются по цветам и формам и при этом удерживают хрупкое равновесие всей фигуры целиком.
Екатерина Гура