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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сквозь стену на границе США и Мексики построили розовые качели

Опубликованы снимки.

Дети катаются на качелях, которые построили прямо сквозь стену на границе США и Мексики.

Красноречивый снимок фотографа Луиса Торреса опубликовали информагентства.

Источник: AFP 2019

Двумя днями ранее Верховный суд США вынес решение, согласно которому президент Дональд Трамп может использовать 2,5 млрд долларов из фондов Пентагона на продолжение строительства стены. ВС отменил решение нижестоящего суда, который признал подобную трату средств незаконной.

Источник: AFP 2019

Продолжение строительства стены на границе США и Мексики для предотвращения нелегальной иммиграции было одним из предвыборных обещаний Трампа.

Анна Лысенко

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Справка
«Стена Трампа»: все, что нужно знать о ней в семи графикахВ каком состоянии находится проект строительства стены на границе с Мексикой, и какова ситуация на южной границе США.
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