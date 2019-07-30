18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сквозь стену на границе США и Мексики построили розовые качели
Опубликованы снимки.
Дети катаются на качелях, которые построили прямо сквозь стену на границе США и Мексики.
Красноречивый снимок фотографа Луиса Торреса опубликовали информагентства.
Двумя днями ранее Верховный суд США вынес решение, согласно которому президент Дональд Трамп может использовать 2,5 млрд долларов из фондов Пентагона на продолжение строительства стены. ВС отменил решение нижестоящего суда, который признал подобную трату средств незаконной.
Продолжение строительства стены на границе США и Мексики для предотвращения нелегальной иммиграции было одним из предвыборных обещаний Трампа.
Анна Лысенко