19:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети собрали самые странные дореволюционные открытки
Непонятный юмор и богатая фантазия.
Это не обычные открытки, а своеобразные мемы столетней давности. В них есть сатира, странный (не всегда понятный нам юмор), откровенность, довольно странные коллажи и очень богатая фантазия, которой позавидуют и современные мастера фотошопа.
Максим начал собирать открытки в 2016 году, чуть позже он решил публиковать их в Сети, просто чтобы поделиться с другими людьми своими забавными находками.
Изданию TJ Косьмин рассказал, что коллекционирует открытки без фанатизма, чаще он просто публикует картинки, которые находит на специальных
Дореволюционные смешные открытки Максим называет историческими мемами, потому свой контент он считает не только развлекательным, но и образовательным.