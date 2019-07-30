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19:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети собрали самые странные дореволюционные открытки

Непонятный юмор и богатая фантазия.

Инженер-экономист и исследователь старых петербургских квартир Максим Косьмин уже несколько лет ведет в социальной сети «ВКонтакте» забавный паблик под названием «Дурацкие дореволюционные открытки». Там он публикует открытки начала XX века, которые отличаются от всего того, к чему мы привыкли.

Это не обычные открытки, а своеобразные мемы столетней давности. В них есть сатира, странный (не всегда понятный нам юмор), откровенность, довольно странные коллажи и очень богатая фантазия, которой позавидуют и современные мастера фотошопа.

Максим начал собирать открытки в 2016 году, чуть позже он решил публиковать их в Сети, просто чтобы поделиться с другими людьми своими забавными находками.

Изданию TJ Косьмин рассказал, что коллекционирует открытки без фанатизма, чаще он просто публикует картинки, которые находит на специальных сайтах и аукционах.

Дореволюционные смешные открытки Максим называет историческими мемами, потому свой контент он считает не только развлекательным, но и образовательным.

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