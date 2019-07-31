Лживая платёжка. Счета за услуги ЖКХ хотят объединить

«Многие наши граждане уже получают одну общую платёжку на все услуги ЖКХ из расчётного центра. А некоторые собственники по-прежнему вынуждены оплачивать по 7−10 платёжек от разных поставщиков, — говорит один из авторов законопроекта, зампредседателя Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. — Это не только доставляет неудобства, но и приводит к ошибкам.
По информации главного госжилинспектора РФ, в 2018 г. до 60% обращений были связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями.
Потребители жалуются, что в многочисленных платёжках значатся их ошибочные персональные данные, площади квартир, разное количество проживающих и т. д. Нередки случаи, когда людям приходят «двойные платёжки».
Цена печати и доставки — отдельный вопрос. Стоимость выпуска одного платёжного документа может достигать 10−15 руб., доставка — ещё плюс 6−8 руб. При получении 10 платёжек стоимость только этих услуг может доходить до 120 руб. в месяц. При переходе на единый документ расходы должны сократиться.
Избавимся ли от ошибок?
«Скорее всего, мы поменяем в законопроекте название с «единой» на «объединённую» платёжку. Так будет точнее, — продолжает депутат. — Расчётные центры (они бывают как муниципальными, так и частными) сегодня работают в каждом регионе, но до сих пор их деятельность на федеральном уровне законодательно не закреплена. Поправки в ст. 155 ЖК их легализуют.
При этом, даже если дом перешёл на прямые платежи с поставщиками, всё равно можно использовать объединённый документ.
Уже есть примеры в регионах, когда в общей платёжке напротив каждой услуги стоит свой штрихкод, а значит, оплата попадает на расчётный счёт конкретного поставщика. Кстати, нашим следующим шагом будет сделать платёжку одинаковой по всей стране. Сегодня есть разработанная Минстроем форма, но она носит рекомендательный характер. В результате каждый печатает что хочет, в некоторых платёжках люди вообще ничего не могут разобрать".
Законопроект о едином платёжном документе сейчас разослан в регионы и будет приниматься во время осенней сессии Госдумы. Но избавит ли он от неверных счетов за ЖКУ?
«Сомневаюсь. Расчётные центры тоже делают много ошибок, — говорит руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Ленинградской обл. Сергей Худяев. — Когда несколько лет назад такая система вводилась у нас в области, целые поселения вдруг стали должниками за ЖКУ. Компьютерная программа ошибалась или не учитывала такую “мелочь”, как наличие у людей льгот. Со временем ошибки были устранены, но для этого потребовалось много слёз и нервов. Люди стояли в очередях, чтобы их исправить, падали в обмороки… Думаю, единую платёжку нельзя делать обязательной для всей страны. Где-то она хороша, а где-то не нужна совсем».
5,7 миллиона — счёт за воду
Увы, ошибки встречаются как в раздельных платёжках от ресурсоснабжающих организаций, так и в общих, которые формируют расчётные центры. Причём суммы эти иногда просто зашкаливают.
Весной этого года житель Перми Павел Шишков получил счёт за ЖКУ на 2,2 млн руб. Как оказалось, управляющая компания по ошибке «прописала» в его 40-метровой квартире 4050 человек.
Но 2 млн за «коммуналку» — ещё не предел. Осенью прошлого года жителю Екатеринбурга Матвею Захарову предложили заплатить за холодную воду и водоотведение 5,7 млн руб. «Для этого мне надо лет 70 активно мыться», — возмущался мужчина. Он даже не успел пожить в той квартире в новостройке, которую, кстати, купил за 2,5 млн руб. Оплачивал «коммуналку» по среднему тарифу, но потом поставили счётчики, а когда пришла проверка и сняла показания, вышла сумма в 5,7 млн. Разбирательства идут до сих пор.
Серьёзную проблему в работе расчётных центров недавно выявила прокуратура в Ульяновской обл.
Когда в регионе появился новый мусорный сбор, платёжки в том числе приходили на умерших и съехавших из квартир граждан.
Расчётно-информационный центр объяснил это тем, что «вынужден пользоваться старой базой, в которой не все данные точны». Дело в том, что домовые книги отменили, а госорганы (например, миграционная служба) не делятся информацией, связанной с персональными данными граждан. «С этой проблемой сталкиваются во всех регионах. У поставщиков услуг и расчётных центров нет доступа к актуальным базам данных, что порождает ошибки в расчётах, — говорит исполнительный директор НП “ЖКХ Контроль” Светлана Разворотнева. — Во-первых, надо решать эту проблему. Во-вторых, необходимо не просто дать возможность расчётным центрам зарабатывать на единых платёжках, но и прописать в законе правила и условия их деятельности. Сейчас они берут за свои услуги от 1−2 до 10% от суммы в платёжке. Почему такой разброс? И не выставит ли расчётный центр настолько высокий процент, что единая платёжка будет выходить дороже десятка от разных поставщиков? Все эти вопросы обязательно надо учесть».