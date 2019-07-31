10:22 (мск), источник: РИА Новости
Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране. Ведомство приводит данные по состоянию на 29 июля.
«Тема известная, давнишняя, за исключением того, что масштабы этого бедствия в этом году оказались просто угрожающими, невероятными», — сказал Лужков РИА Новости, комментируя ситуацию с массовой гибелью пчел.
Он отметил, что это насекомое не терпит контактов с химией, однако они становятся вероятны, когда рядом с пасекой выращивается рапс. Эта культура нередко подвергается воздействию рапсовой блохи, после которого фермерам трудно ожидать
Эта химия, которая идет против блохи рапсовой, равным образом начинает уничтожать и пчелу, потому что пчела — это тоже насекомое… Поэтому если рядом находится поле с рапсом, то есть опасность,
во-первых,появления этой блохи — это вещь, я бы сказал, повсеместно известная. И если там находится пасека, то после того, как наши сельхозники начинают работать по этой блохе, то невольно или вольно, иногда просто из-захалатности они начинают губить пчел, почти прицельным образом.
Однако, по его словам, все же есть путь, предотвращающий такие последствия, — не следует допускать пчел на обработанное поле в течение пяти дней. Но для этого, продолжил он, нужно либо все это время не выпускать насекомых из ульев, либо увозить ульи подальше от поля — не менее чем на пять километров, поскольку максимально лет пчелы составляет именно такое расстояние.
«Итак, или пять дней взаперти, или увозить на пять километров. А на пять дней можно запереть пчелу? Нет, невозможно, это почти гибель пчел. Увезти? Но у нас пчеловоды — это, в основном, пенсионеры; особенно если у него 15−20 ульев, он практически не может без помощи их увезти. И потом, надо еще увезти туда, где все без этой химии. В основном, получается беда», — сетует Лужков.
Еще одна проблема, подчеркнул он, заключается в том, что хозяева полей, которые по закону должны информировать пчеловодов о предстоящей обработке, как правило, этого не делают. Говоря о восстановлении потерянных пчелосемей, собеседник агентства обратил внимание на то, что это потребует достаточно длительного времени. Лужков к тому же не исключил, что среди фермеров, потерявших пчел по таким причинам, будут и те, кто захочет оставить это дело.
«Допустим,