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10:43 (мск), источник: РИА Новости

Малышева пригрозила мошенникам «божьей карой»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева заявила, что в интернете появились мошенники, которые обещают помочь похудеть вместе с ней.

Источник: РИА Новости

Малышева напомнила об одной из десяти заповедей и поведала о божьей каре, которая последует за ее несоблюдением.

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«Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Не верьте им — мошенники! Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Но помните: “Не укради” — это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее», — сказала телеведущая в видеозаписи в Instagram.

В комментариях пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на публикацию врача.

Так, одна из подписчиц написала, что уже сталкивались с потенциальными мошенниками, которые представлялись специалистами клиники Малышевой, однако засомневалась в них.

Также другая из них заявила, что и самой Малышевой не верит, а мошенникам — тем более.

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