Малышева пригрозила мошенникам «божьей карой»

Малышева напомнила об одной из десяти заповедей и поведала о божьей каре, которая последует за ее несоблюдением.
«Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Не верьте им — мошенники! Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Но помните: “Не укради” — это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее», — сказала телеведущая в видеозаписи в Instagram.
В комментариях пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на публикацию врача.
Так, одна из подписчиц написала, что уже сталкивались с потенциальными мошенниками, которые представлялись специалистами клиники Малышевой, однако засомневалась в них.
Также другая из них заявила, что и самой Малышевой не верит, а мошенникам — тем более.