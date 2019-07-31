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07:49 (мск), источник: Российская газета

Август начнется с холода и дождей

До конца этой недели лето не вернется в центральные регионы России. Кроме того, погода начнет испытывать на прочность и жителей Урала. Видимо, чтобы не было так обидно тем, кто проводит лето в центре страны.

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Источник: AP 2019

Как пояснила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, холодный воздух по-прежнему будет распространяться с Баренцева моря, поэтому значительного потепления ждать не стоит.

Последний день июля будет холодным, температура соответствует началу сентября. В Москве днем всего 12−14 градусов, в Московской области — 10−15 градусов. Пройдут небольшие умеренные дожди. Добавит дискомфорта северо-западный ветер, который будет дуть с порывами до 12−17 метров в секунду.

С холодной погоды начнется и август. Первого и второго августа в Центральном федеральном округе небольшой дождь, дневная температура преимущественно 12−18 градусов. Сохранится северо-западный ветер, местами с порывами первого августа до 12−17 метров в секунду. Третьего и четвертого августа, в выходные дни, в средней полосе России немного потеплеет — температура будет приближаться к 20-градусной отметке. По ночам около плюс 10 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Такая температура на пять градусов ниже климатической нормы.

Холодные атмосферные фронты будут проходить через Крым, нижнее Поволжье, нижний Дон. В Ростовской, Волгоградской областях 31 июля, первого августа в Адыгее, первого-второго августа в Краснодарском крае ожидаются ливневый дождь, гроза. Ветер 15−20 метров в секунду.

С 31 июля по второе августа в Кабардино-Балкарии, с 31 июля по первое августа в Северной Осетии, первого августа в Ставропольском крае, второго августа в Ингушетии, Чеченской республике, Дагестане сильный дождь, гроза, град. Ветер 15−20 метров в секунду.

В первых числах августа дожди придут и на Урал. Первого и второго августа сильный дождь прогнозируется в Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Малоподвижный уральский циклон испортит погоду и на юго-западе Сибири. Второго августа на юге Тюменской области сильный дождь, гроза. Ветер до 19 метров в секунду. В Омской области сильный дождь, гроза, град. Ветер 17−22 метра в секунду.

Так же 31 июля и первого августа в южной половине Приволжского округа сильный дождь, гроза, град. Ветер 15−20 метров в секунду. Первого августа в Татарстане шквалистый ветер до 21 метра в секунду.

31 июля и первого августа в центральных и южных районах Хабаровского края — сильный ливневый дождь, гроза. Очень неблагоприятная ситуация на Амуре и его притоках. Есть подтопления, рост уровня воды до опасных отметок.

Первого и второго августа после короткого перерыва возобновятся дожди в уже сильно пострадавшей от осадков Иркутской области. Ожидается вторая волна паводка у города Тулун.

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