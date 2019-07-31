ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Уточняется, что раздел пока работает в тестовом режиме, в нем можно найти все места, где установлены работающие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.
Его создали после июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения.
Тогда Владимир Путин заявил, что целью установки камер является снижение травматизма и сохранение жизни, а потому прятать их не нужно.
«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности», — уточнила Волк.