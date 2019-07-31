Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
12Умер Рутгер Хауэр
22Республика строгого режима
10:55 (мск), источник: РИА Новости

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Источник: РИА Новости
Новость
ГИБДД намерена согласовывать места установки дорожных камер

Уточняется, что раздел пока работает в тестовом режиме, в нем можно найти все места, где установлены работающие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.

Его создали после июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения.

Тогда Владимир Путин заявил, что целью установки камер является снижение травматизма и сохранение жизни, а потому прятать их не нужно.

«Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности», — уточнила Волк.

«Жизнь в большом городе»: автомобильные штрафы
Во время загрузки произошла ошибка.
17 июля© Ньюстюб
 Жириновский увидел угрозу государству в несанкционированной акции в Москве
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
Иркутский губернатор ответил на заявления о «втором Чернобыле»
Август в России начнется с холода и дождей
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Слитки для народа. Россиянам предложат золото вместо долларов
Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел
Малышева пригрозила мошенникам «божьей карой»
Здоровье
В Индии родилась русалка Ноги ребенка, который умер через час после рождения, срослись, образовав нечто похожее на рыбий хвост.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Первые впечатления от езды на самом дорогом УАЗе (фото) Нам удалось прокатиться на Патриоте с автоматической коробкой в числе самых первых представителей СМИ
Кино
Выпуск «Пусть говорят» с Викторией Лопыревой сняли с эфира Передача должна была выйти 29 июля
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой: фото
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Дети
Худшие папы в мире животных Они отбирают еду у своих детей, игнорируя воспитание потомства. Рассказываем о самых плохих отцах в мире животных
Леди
Молодой возлюбленный Ани Лорак показал нежный поцелуй с певицей Пара перестала скрывать роман.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь