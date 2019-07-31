13:04 (мск), источник: ТАСС
Опрос: почти 70% россиян предпочитают карьеру семье
При этом более 40% респондентов вынуждены отказываться от семейного времяпрепровождения
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Порядка 68% россиян готовы уделять меньше времени своей семье в пользу карьерного роста и повышения зарплаты, при этом почти четверть респондентов уверены, что карьера и семья несовместимы. Таковы данные опроса, проведенного порталом по поиску работы и персонала в России «Зарплата.ру».
«Как показал опрос, 68% россиян готовы уделять меньше времени своей семье, если это повлечет за собой карьерный рост и повышение заработной платы. 6% согласны забыть о родных и без этого — для них важнее рабочий опыт. А вот у четверти опрошенных в приоритете оказалась семья», — говорится в результатах опроса, которые привели ТАСС в
Почти четверть опрошенных уверены, что карьера и семья несовместимы. Порядка 42% респондентов вынуждены отказываться от семейного времяпрепровождения
Согласно результатам опроса, 31% россиян считают себя карьеристами. В то же время только 14% жителей страны уверены, что активно строить карьеру и проводить много времени с семьей вполне реально. По мнению 61%, это очень сложная задача, а 25% респондентов вообще называют ее невозможной. Более половины опрошенных (53%) признались, что знакомы со случаями разрушения семей
Опрос проводился с 16 по 29 июля 2019 года среди 9060 граждан старше 18 лет по всей территории России.