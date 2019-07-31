17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Супермодель зарабатывает тысячи долларов, не показывая своего лица
Необычная модельная карьера.
Британская модель Нина Тейлор настоящая суперзвезда, но никто не знает ее в лицо. Дело в том, что уже более 20 лет Нина зарабатывает на жизнь с помощью своих невероятно красивых рук.
Отец Нины был музыкальным продюсером, а мама — манекенщицей. Сама девушка в детстве мечтала быть балериной, но оказалось, что модельная карьера предназначена ей судьбой.
Сначала Нина работала в качестве обычной модели, но конкуренция оказалась слишком жесткой. Тогда
«Позирование» руками оказалось настолько выигрышным делом, что вскоре Тейлор и вовсе переквалифицировалась в первую «ручную» супермодель Великобритании.
На ее счету работа с такими брендами как Chanel, Tom Ford, Fendi, Charlotte Tilbury и Fairy Liquid. Она также была «руками» знаменитостей, частично подменяв на съемках Хайди Клум, Дженнифер Лопес, Скарлетт Йоханссон, Деми Мур и Кейт Мосс, с которой ее иногда сравнивают.
За один рабочий день Нина может заработать до 5,5 тысяч долларов, а потому модель решила застраховать свои руки на 2,5 миллиона долларов.
Кстати, иногда Нина работает и ногами. Так, она снималась для каталогов обуви, а самой знаменательной «ножной» съемкой стала рекламная компания бренда Jimmy Choo.
Сейчас Нину можно назвать одной из самых успешных моделей Великобритании. Она снимается в фотосессиях самых известных брендов, является амбассадором компании Leighton Denny (средств для ногтей), работает на телевидении, ведет
Екатерина Гура