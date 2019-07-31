15:07 (мск), источник: РИА Новости
Ученые из США и Испании создали эмбрион-химеру человека и обезьяны
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Команда испанских и американских ученых смогла создать
Химерой в биологии считается организм, созданный их генетически разнородных клеток.
Ученые вводили стволовые клетки человека в эмбрионы животных, чтобы выращивать новые органы для трансплантации. Результатом экспериментов стал эмбрион с человеческими клетками, который так и не появился на свет, поскольку ученые остановили процесс.
В команду ученых вошли представители Католического университета Мурсии и американского Института биологических исследований Солка, возглавлял эксперименты испанец Хуан Карлос Изписуа.
«Результаты очень многообещающие», — заявила Нуньес. На данном этапе ученые не разглашают подробности эксперимента, поскольку собираются опубликовать его результаты в международном научном журнале.
«Теперь мы, ученые из Католического университета Мурсии и Института биологических исследований Солка, пытаемся добиться прогресса и продолжать исследования не только с человеческими клетками и клетками грызунов и свиней, но и с клетками нечеловекообразных приматов», — заявил глава проекта Изписуа.
Исследования проводились в Китае, поскольку законодательство Испании серьезно ограничивает подобные исследования. Допустимыми считаются исследования, связанные со смертельными заболеваниями.
Итоговая цель — создать человеческий орган, который подходит для трансплантации, однако сам путь к цели почти столь же интересен для ученых.
Директор Центра регенеративной медицины Барселоны Анхель Райа уже отметила важность соблюдения «этических преград» в экспериментах с химерами. «Что случится, если стволовые клетки… сформируют человеческие нейроны в мозгу животного? Появится ли у него сознание? И что произойдет, если стволовые клетки превратятся в сперматозоиды?» — задается вопросами он. Нуньес, однако, заявляет, что ученые создали механизм, который приведет к «самоуничтожению человеческих клеток, если они мигрируют в мозг».