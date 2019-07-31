15:14 (мск), источник: ТАСС
Россияне назвали свои любимые фильмы о Гарри Поттере
Наибольшей популярностью у российских зрителей пользуются картины «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень»
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россияне назвали самыми любимыми фильмами «поттерианы» первые две части истории о волшебнике. Об этом сообщает в среду
«Ко дню рождения Гарри Поттера «Маруся» и «Кино Mail.ru» выбрали популярные запросы о киновселенной и назвали любимые части «поттерианы» у российских зрителей. Согласно оценкам российских зрителей на проекте «Кино Mail.ru», самым популярными фильмами про юного волшебника являются две первые части — «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень», — говорится в сообщении.
«Также эксперты проанализировали самые популярные вопросы, которые задают российские пользователи о Гарри Поттере голосовому помощнику «Марусе». Выяснилось, что чаще всего россияне хотят знать, где живет главный герой, какой актер сыграл Северуса Снейпа и какое заклинание Гарри использует против дементоров. Самыми необычными вопросами к «Марусе» оказались «Что делать, если встретил дементора?» и «Почему
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День рождения Гарри Поттера отмечается 31 июля — одновременно со днем рождения автора книг о волшебнике Джоан Роулинг, которой исполнилось в среду 54 года. По книге Поттер родился в 1980 году, так что ему исполнилось 39 лет.