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15:14 (мск), источник: ТАСС

Россияне назвали свои любимые фильмы о Гарри Поттере

Наибольшей популярностью у российских зрителей пользуются картины «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень»

Источник: AP 2019

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россияне назвали самыми любимыми фильмами «поттерианы» первые две части истории о волшебнике. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании Mail.ru со ссылкой на данные исследования, приуроченного ко дню рождения главного персонажа, которое отмечается 31 июля.

«Ко дню рождения Гарри Поттера «Маруся» и «Кино Mail.ru» выбрали популярные запросы о киновселенной и назвали любимые части «поттерианы» у российских зрителей. Согласно оценкам российских зрителей на проекте «Кино Mail.ru», самым популярными фильмами про юного волшебника являются две первые части — «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень», — говорится в сообщении.

Из результатов исследования следует, что московские зрители больше полюбили финальную часть истории «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», а жители Петербурга — фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса».
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«Также эксперты проанализировали самые популярные вопросы, которые задают российские пользователи о Гарри Поттере голосовому помощнику «Марусе». Выяснилось, что чаще всего россияне хотят знать, где живет главный герой, какой актер сыграл Северуса Снейпа и какое заклинание Гарри использует против дементоров. Самыми необычными вопросами к «Марусе» оказались «Что делать, если встретил дементора?» и «Почему Волан-де-Морт не спрятал крестражи в России?» — добавили в Mail.ru.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что рейтинг формируется с момента выхода фильма и появления его на «Кино Mail.ru» — в исследовании приведены данные по состоянию на 30 июля. Рейтинг вопросов к голосовому помощнику «Маруся» составлен на основе данных за последние полтора месяца.

День рождения Гарри Поттера отмечается 31 июля — одновременно со днем рождения автора книг о волшебнике Джоан Роулинг, которой исполнилось в среду 54 года. По книге Поттер родился в 1980 году, так что ему исполнилось 39 лет.

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