15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мексике прошел аукцион криминальных драгоценностей «Робин Гуд»
Все вырученные деньги пойдут на строительство дорог в деревнях.
Власти Мексики нашли отличное применение драгоценностям, которые были нажиты нечестным путем. Все добро, конфискованное у преступников, там пустили с молотка в рамках программы «Робин Гуд».
Идея продавать преступные драгоценности на аукционе принадлежит президенту страны. На продажу были выставлены сотни изделий, в числе которых инкрустированные бриллиантами часы Piaget и разнообразные ювелирные украшения. Лоты, стоящие не менее тысячи долларов, были изъяты у наркоторговцев, неплательщиков налогов и коррупционеров.
Покупатели не стеснялись происхождения этих вещей и охотно поднимали ставки.
На эти деньги местные власти планируют построить дороги к деревням на западе Мексики, так как сейчас добираться туда очень сложно.
Екатерина Гура