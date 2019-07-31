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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике прошел аукцион криминальных драгоценностей «Робин Гуд»

Все вырученные деньги пойдут на строительство дорог в деревнях.

Власти Мексики нашли отличное применение драгоценностям, которые были нажиты нечестным путем. Все добро, конфискованное у преступников, там пустили с молотка в рамках программы «Робин Гуд».

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Идея продавать преступные драгоценности на аукционе принадлежит президенту страны. На продажу были выставлены сотни изделий, в числе которых инкрустированные бриллиантами часы Piaget и разнообразные ювелирные украшения. Лоты, стоящие не менее тысячи долларов, были изъяты у наркоторговцев, неплательщиков налогов и коррупционеров.

Покупатели не стеснялись происхождения этих вещей и охотно поднимали ставки.

В итоге общая сумма торгов превысила миллион долларов.

На эти деньги местные власти планируют построить дороги к деревням на западе Мексики, так как сейчас добираться туда очень сложно.

Екатерина Гура

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