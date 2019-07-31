15:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотни воздушных шаров одновременно поднялись в небо во Франции (видео)
В фестивале принимают участие более тысячи пилотов.
Во французском департаменте Ажевиль стартовал один из самых крупных фестивалей воздушных шаров под названием Grand Est Mondial Air Ballons. Он традиционно проходит здесь раз в два года.
В 2017 году в небо одновременно поднялись 433 воздушных шара. В этом году организаторы запланировали полет для 500 команд, однако им удалось собрать вместе лишь 456 аэростатов.
В целом же для участия в фестивале зарегистрировалось 1100 пилотов.
Тестовые полеты до этого проводили в течение двух дней. Сам фестиваль продлится более недели.
Екатерина Гура