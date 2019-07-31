15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Посетителей аквапарка в Китае смыло искусственной волной (видео)
Более 40 человек были госпитализированы.
В Сети появилось видео, снятое в конце июля в одном из аквапарков Китая. Там на одном из аттракционов образовалась гигантская искусственная волна, которая буквально смыла отдыхающих.
В результате инцидента пострадали более 40 человек — их госпитализировали с многочисленными травмами. Сообщается, что причиной образования такой большой волны мог стать слишком сильный напор воды в генераторе.
Екатерина Гура