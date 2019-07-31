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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Посетителей аквапарка в Китае смыло искусственной волной (видео)

Более 40 человек были госпитализированы.

В Сети появилось видео, снятое в конце июля в одном из аквапарков Китая. Там на одном из аттракционов образовалась гигантская искусственная волна, которая буквально смыла отдыхающих.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате инцидента пострадали более 40 человек — их госпитализировали с многочисленными травмами. Сообщается, что причиной образования такой большой волны мог стать слишком сильный напор воды в генераторе.

Екатерина Гура

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