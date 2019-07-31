В Финляндии впервые выписали штрафы пользователям самокатов

«Оштрафовали четверых по 40 евро каждого за опасное управление электрическим самокатом на оживлённом тротуаре в Эспоо», — написал Пастерштейн в сети микроблогов Twitter, приложив фотографию четырех самокатов из сети городского проката.
Полицейский пояснил финским СМИ, что отправился в среду с коллегами в дежурство по патрулированию улиц столичного региона.
«Предполагаю, что это первые штрафы в городе, выписанные пользователям самокатов», — отметил Пастерштейн.
Ранее финские медики констатировали, что с появлением городских служб проката самокатов многократно увеличилось количество случаев травматизма на улицах города.
В настоящее время в столичном регионе Финляндии работает шесть различных операторов по прокату самокатов. Пользователь может взять на прокат любой попавшийся по пути самокат, пройдя предварительно процедуру регистрации в приложении. Стоимость активации самоката равна 1 евро, после чего пользователь платит за каждую минуту 25 центов.