На барахолке в Нью-Йорке нашли рисунок Эгона Шиле за $100 тысяч

Житель Нью-Йорка, пожелавший остаться неизвестным, совершенно неожиданно для себя купил оригинальный рисунок известного австрийского художника-экспрессиониста Эгона Шиле в небольшом местном комиссионном магазине.
О дорогостоящей находке журналистам CNN рассказала директор галереи Сент-Этьен Джейн Кэллир. К ней мужчина обратился после того, как заподозрил, что купил нечто ценное, и попросил провести экспертизу рисунка.
После того, как подлинность рисунка подтвердилась, мужчина решил выставить его на продажу в галерее Сент-Этьен. По оценкам специалистов, стоимость этой работы Эгона Шиле может достигать 100 тысяч долларов.
Владелец картины пообещал пожертвовать часть заработанных средств благотворительной организации, которая строит доступное жилье для бедных.
Отметим, что Эгон Шиле за свои 28 лет сумел стать одним из самых ярких представителей австрийского экспрессионизма. Он создал 300 картин и несколько тысяч рисунков.