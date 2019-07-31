Американец нашел работу за три дня с помощью хитрого лайфхака

30-летний Патрик Хоагланд из города Финикс в американском штате Аризона в июне попал под сокращение. У Патрика есть жена и маленький ребенок, а также куча кредитов, поэтому он немедленно принялся за поиски новой работы. Ежедневно мужчина просматривал десятки вакансий и рассылал свое резюме практически во все места. Но поиски были безрезультатны.
В июле Патрик понял, что надо срочно менять тактику, и решил громко заявить о себе.
Он распечатал несколько сотен копий своего резюме, надел яркую футболку и встал на одной из самых оживленных улиц города с табличкой в руках: «Пожалуйста, возьмите резюме. Попал под сокращение, ищу работу».
Первый день Патрик простоял на улице около восьми часов (при том, что была 40-градусная жара). На второй день — четыре часа, а на третий ему наконец повезло. Мимо Хоагланда на машине проезжала глава местной маркетинговой компании Мелисса Диджианфилиппо. Она взяла у него резюме, а также опубликовала пост о помощи парню у себя в Twitter. И история получила огласку. Уже на следующий день с молодым человеком связались журналисты местного телеканала Fox 10 и сделали о нем сюжет.
После этого на Патрика посыпались звонки и письма с предложениями о работе. Как отмечает американец, всего с ним связались около сотни работодателей, причем многим он не подходил по опыту или квалификации, но они были так впечатлены его упорством и желанием трудиться, что приглашали на работу даже без собеседования.
Из всех вакансий Патрик выбрал две наиболее подходящие, одна из которых и стала его новой работой. Как передает Fox News, молодой человек в конце июля уже вышел на полный рабочий день в новую компанию, предоставляющую услуги по шлифовке бетона.