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18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец нашел работу за три дня с помощью хитрого лайфхака

Всего-то нужно было немного смелости и терпения.

30-летний Патрик Хоагланд из города Финикс в американском штате Аризона в июне попал под сокращение. У Патрика есть жена и маленький ребенок, а также куча кредитов, поэтому он немедленно принялся за поиски новой работы. Ежедневно мужчина просматривал десятки вакансий и рассылал свое резюме практически во все места. Но поиски были безрезультатны.

В июле Патрик понял, что надо срочно менять тактику, и решил громко заявить о себе.

Он распечатал несколько сотен копий своего резюме, надел яркую футболку и встал на одной из самых оживленных улиц города с табличкой в руках: «Пожалуйста, возьмите резюме. Попал под сокращение, ищу работу».

Первый день Патрик простоял на улице около восьми часов (при том, что была 40-градусная жара). На второй день — четыре часа, а на третий ему наконец повезло. Мимо Хоагланда на машине проезжала глава местной маркетинговой компании Мелисса Диджианфилиппо. Она взяла у него резюме, а также опубликовала пост о помощи парню у себя в Twitter. И история получила огласку. Уже на следующий день с молодым человеком связались журналисты местного телеканала Fox 10 и сделали о нем сюжет.

Я ехала на машине мимо улицы Кэмэлбек рядом с моим офисом и увидела на обочине этого парня, который стоял там в 43-градусную жару и улыбался. Он держал знак, с помощью которого просил людей взять его резюме. Мне нравится, что он просил не дать ему подаяние, а рассмотреть его как соискателя.
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После этого на Патрика посыпались звонки и письма с предложениями о работе. Как отмечает американец, всего с ним связались около сотни работодателей, причем многим он не подходил по опыту или квалификации, но они были так впечатлены его упорством и желанием трудиться, что приглашали на работу даже без собеседования.

Из всех вакансий Патрик выбрал две наиболее подходящие, одна из которых и стала его новой работой. Как передает Fox News, молодой человек в конце июля уже вышел на полный рабочий день в новую компанию, предоставляющую услуги по шлифовке бетона.

Екатерина Гура

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