18:56 (мск), источник: Интерфакс
Поразивший Илона Маска студент собрал свою вторую машину
Он собирается доехать из Невинномыска до Петербурга на тюнингованной «инвалидке».
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU —
«Кузовных работ очень много сделано, улучшено охлаждение, увеличен впуск и выпуск, за счет чего она должна быть бодрее, чем в заводском варианте. Заправляю “инвалидку” 95 бензином», — сказал он «Интерфаксу».
Выехать на ней в Петербург Артюшенко планирует в середине августа.
В феврале Артюшенко демонстрировал «Жигули», которые ездят задом наперед. Телеканал НТВ в твиттере опубликовал видеоролик с этой машиной и сопроводил его
Через несколько дней полиция изъяла у студента эти «Жигули» и поместила на охраняемую стоянку за нарушения. На Артюшенко составили три административных протокола — за нарушение правил дорожного движения, несанкционированные изменения конструкции автомобиля и отсутствие страхового полиса.