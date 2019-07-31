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18:56 (мск), источник: Интерфакс

Поразивший Илона Маска студент собрал свою вторую машину

Он собирается доехать из Невинномыска до Петербурга на тюнингованной «инвалидке».

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Студент-механик из Невинномыска Сергей Артюшенко, который сконструировал «Жигули», ездящие задом наперед, и получил в связи с этим комментарий основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, сделал тюнинг на советской «инвалидной» машине и собирается доехать на ней до Петербурга.

«Кузовных работ очень много сделано, улучшено охлаждение, увеличен впуск и выпуск, за счет чего она должна быть бодрее, чем в заводском варианте. Заправляю “инвалидку” 95 бензином», — сказал он «Интерфаксу».

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Выехать на ней в Петербург Артюшенко планирует в середине августа.

В феврале Артюшенко демонстрировал «Жигули», которые ездят задом наперед. Телеканал НТВ в твиттере опубликовал видеоролик с этой машиной и сопроводил его вопросом-мемом «Как тебе такое, Илон Маск?» Бизнесмен прокомментировал этот твит по-русски: «хаха офигенно».

Через несколько дней полиция изъяла у студента эти «Жигули» и поместила на охраняемую стоянку за нарушения. На Артюшенко составили три административных протокола — за нарушение правил дорожного движения, несанкционированные изменения конструкции автомобиля и отсутствие страхового полиса.

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