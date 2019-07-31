23-летний британец получил самый короткий срок заключения в стране

23-летний Шейнс Дженкинс из Англии стал героем местных СМИ после того, как суд вынес ему неожиданный и даже смешной приговор.
В конце июля молодой человек поругался со своим партнером по бизнесу и, выпив, решил ему отомстить. Сначала он бросил в окно бывшему товарищу метлу, которую дворник забыл на улице. Затем он принялся выкрикивать угрозы и бранные слова в адрес бизнес-партнера. А когда за ним приехали полицейские, он оказывал им сопротивление и даже вступил с ними в драку, пишет LADbible.
На следующее утро после задержания состоялся суд, где Шейну должны были огласить приговор. Перед заседанием протрезвевшего молодого человека попросили на листе бумаги описать все происходившее накануне. И он написал. А заодно раскаялся и попросил прощения у бизнес-партнера и полицейских, которых травмировал при задержании.
На заседании судья попросил Дженскинса зачитать все то, что он написал, а затем удалился в комнату для совещаний.
Молодой человек, как и все потерпевшие, были уверены, что он отправится за решетку как минимум на пару месяцев. Но каково же было их удивление, когда судья «посадил» его всего на 50 минут.
А все из-за того, что, по мнению судьи, Шейн искренне раскаялся в содеянном. Да и сумма ущерба была незначительной.
Отсидев в камере около часа, Шейн вышел на свободу. Правда, теперь его ожидают еще 80 часов исправительных работ и условный срок. Однако садиться за решетку ему больше не придется.