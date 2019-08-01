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09:30 (мск), источник: Аргументы и факты

Cколько пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа?

С 1 августа 2019 года пенсионерам, которые продолжают трудиться, произведут ежегодную корректировку пенсии.

Источник: РИА "Новости"

С 1 августа 2019 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет проводить ежегодную корректировку пенсий работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет сделан получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году делали страховые взносы в ПФР.

Каков размер прибавки?

Прибавка к пенсии рассчитывается индивидуально для каждого работающего пенсионера. Она зависит от размера его зарплаты в предшествующем году и вытекающей из нее суммы уплаченных в ПФР страховых взносов и начисленных пенсионных баллов (коэффициентов). Размер прибавки ограничен стоимостью трех пенсионных баллов.

Три пенсионных коэффициента, рассчитанные по стоимости 2019 года, стоят 261,72 рубля. Именно столько составит максимальное увеличение пенсии в результате августовского перерасчета, подчеркивают в ПФР.

Сколько пенсионеров получат прибавку?

Согласно предварительным данным ПФР, ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров в 2019 году затронет около 14 млн граждан. Об этом пишет ТАСС.

Какие еще выплаты пенсионерам увеличатся с 1 августа?

С 1 августа пенсионерам также увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений. Речь идет о накопительной пенсии, срочной пенсионной выплате или единовременной выплате. Как подчеркивают в ПФР, перерасчет будет сделан по итогам инвестирования средств управляющими компаниями. Пенсионные накопления перерассчитают примерно полумиллиону пенсионеров. Среди них 29,6 тыс. человек, которые являются получателями срочной выплаты и 73,4 тыс. пенсионеров — получатели накопительной пенсии.

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