Пошли вразнос

11:59 (мск), источник: Lenta.Ru
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Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира.
Космологи столкнулись с серьезной научной проблемой, которая указывает на несовершенство знаний человека о Вселенной. Сложность касается такой тривиальной, казалось бы, вещи, как скорость расширения Вселенной. Дело в том, что разные методы указывают на разное значение, — и странное расхождение пока никто не может объяснить. «Лента.ру» рассказывает об одной из самых таинственных загадок современной космологии.
В настоящее время стандартная космологическая модель «Лямбда-CDM» (ΛCDM) наиболее точно описывает эволюцию и строение Вселенной. Согласно этой модели, Вселенная имеет ненулевую положительную космологическую постоянную (лямбда-член), вызывающую ускоренное расширение.
Кроме того, ΛCDM объясняет наблюдаемую структуру реликтового излучения (космического микроволнового фона), распределение галактик во Вселенной, обилие водорода и других легких атомов, а также саму скорость расширения вакуума. Однако серьезное расхождение скорости расширения может свидетельствовать о необходимости радикального изменения модели.
Одним из способов определения скорости расширения Вселенной является изучение микроволнового фона — реликтового излучения, которое возникло спустя 380 тысяч лет после Большого взрыва.
С помощью ΛCDM можно вывести постоянную Хаббла, измерив крупные флуктуации реликтового излучения. Она оказалась равна 67,4 километра в секунду на каждый мегапарсек, или примерно три миллиона световых лет (с такой скоростью расходятся друг от друга объекты, удаленные на соответствующее расстояние). При этом погрешность составляет всего лишь 0,5 километра в секунду на мегапарсек.
Если мы получим примерно то же самое значение с помощью другого метода, то это подтвердит справедливость стандартной космологической модели. Ученые измеряли видимую яркость стандартных свечей — объектов, светимость которых всегда известна. Такими объектами являются, например, сверхновые типа Ia — белые карлики, которые больше не могут поглощать вещество от крупных
Таким образом становится возможно определить скорость расширения Вселенной, которая в данном случае оказывается равной 74 километра в секунду на каждый мегапарсек. Это не соответствует значениям, полученным из ΛCDM. При этом маловероятно, что погрешность в измерении способна объяснить расхождение.
По словам Дэвида Гросса (David Gross) из Института теоретической физики имени Кавли при Калифорнийском университете в
Ситуацию осложнил другой метод, который также основан на изучении ранней Вселенной, а именно барионных акустических осцилляций — колебаний в плотности видимого вещества, заполняющего раннюю Вселенную. Эти колебания вызваны акустическими волнами плазмы, и они всегда имеют известные размеры, что делает их похожими на стандартные свечи. В сочетании с другими измерениями они дают постоянную Хаббла, согласующуюся с ΛCDM.
Есть вероятность, что ученые совершили ошибку при использовании сверхновых типа Ia. Чтобы определить расстояние до отдаленного объекта, необходимо построить лестницу расстояний. Первой ступенью этой лестницы являются цефеиды — переменные звезды с точной зависимостью
В одном из исследований вместо цефеид использовали красные гиганты, которые на определенном этапе жизни достигают максимальной яркости — у всех красных гигантов она одинакова. В итоге постоянная Хаббла оказалась равной 69,8 километра в секунду на мегапарсек. Кризиса нет, заявляет Венди Фридман (Wendy Freedman) из Чикагского университета, одна из авторов этой работы.
Но и это утверждение было поставлено под сомнение. Сотрудники коллаборации H0LiCOW измерили постоянную Хаббла, используя гравитационное линзирование — эффект, который возникает, когда массивное тело искривляет лучи, идущие от далекого объекта позади него.
Последние могут быть квазарами — ядрами активных галактик, питаемых сверхмассивной черной дырой.
Результат измерения постоянной Хаббла по природным мазерам, образующимся при вращении газа вокруг черной дыры, оказался равен 74 километра в секунду на мегапарсек. Другие методы дали 76,5 и 73,6 километра в секунду на мегапарсек. Проблемы возникают и в измерении распределения вещества во Вселенной, поскольку гравитационное линзирование дает другое значение по сравнению с измерениями микроволнового фона.
Одно из возможных решений заключается в изменении количества темной энергии, вызывающей ускоренное расширение Вселенной. Хотя большинство ученых выступает за то, что удастся обойтись без обновления физики, проблема пока остается нерешенной.
Александр Еникеев