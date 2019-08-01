Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В России резко подорожала капуста Она стала одним из рекордсменов среди продуктов питания по росту цен
Фоторепортажи
18Новая волна паводков в Иркутской области
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
03:59 (мск), источник: РИА Новости

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин раскритиковал общественность за реакцию на бедствия в России.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Ранее Галкин опубликовал в соцсети ролик с осуждением модных блогеров, которые призывали на своих страницах к борьбе с пожарами в Сибири. По его словам, слова звезд Instagram были неискренними и были нацелены на получение популярности. Однако некоторые пользователи Сети в комментариях к посту шоумена возмутились его публикацией.

В новом видео Галкин добавил, что его недовольство связано с «инфантильностью общества».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наше общество, с точки зрения социальной и общественной активности, абсолютно инфантильное. То есть, когда что-то происходит, мы начинаем всех хаять, в том числе к этому хору голосов присоединяется гламурный Instagram», — отметил он.

Читайте также
Как лесные пожары распространились по Сибири. Карта

Артист подчеркнул, что не хотел бы ограничивать заботу о лесах одной лишь картинкой в соцсети, поскольку от этого «лес не потухнет». Он призвал россиян думать о подобных проблемах заранее.

«Мы говорим о катастрофе, когда она уже произошла, и таких катастроф в России все больше и больше, и они все чаще и чаще, но происходит это не потому, что “больше денег своровали”, а потому что это психология наша», — сказал Галкин.

Помимо этого, шоумен объяснил, что имел в виду, говоря, что российские чиновники «не с Марса прилетели».

«Я имею в виду, что они не “такие замечательные”, а это часть нашего общества, это часть нашего народа, это часть нашего общего “мы”. И все их качества — это часть наших качеств и наших характеристик. Вы задумайтесь, кем вы станете, когда случайно станете или намеренно чиновником. Эта система выстроилась и эволюционировала естественным образом», — отметил артист.

В заключение он добавил, что переживает за людей, находящихся в дыму, и что о лесе следует заботиться 365 дней в году, а не когда он горит.

Пожары в Сибири

Читайте также
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12 процентов больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. По информации Лесопожарного центра в Красноярске, в Красноярском крае горит 1 069 362 гектаров леса, в том числе в зоне контроля 1 062 823 гектаров.

По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 28 воздушных судов.

 Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Украину предупредили о последствиях попыток 'достать Москву' ракетами
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров Сибири
Назван лучший работодатель России
Матч в США был прерван грандиозной дракой бейсболистов
Блогерша выдумала пострадавших от фашистов родственников евреев
Поразивший Маска российский студент собрал свою вторую машину
Посетители аквапарка пострадали от искусственной волны (видео)
Здоровье
Имплант из рыбьей кожи позволил девушке вести половую жизнь У пациентки редкий генетический синдром.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Регистрация машин по-новому: самые важные изменения Президент России Владимир Путин подписал закон, который серьезно меняет схему получения автомобильных номеров. Он начнет работать 1 января 2020 года. Рассказываем про самые главные изменения
Кино
Александрова и Табаков снимаются в «Екатерине»: фото с площадки Актриса вернулась к образу императрицы в третьем сезоне сериала «Екатерина»
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Не толерантна 835
Маткапитал на оплату учебы только одного ребенка 421
Свадебные платья весна-лето 2020 384
Свекровь развели на деньги, а виновата оказалась я 188
Леди
Молодой возлюбленный Ани Лорак показал нежный поцелуй с певицей Пара перестала скрывать роман.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь