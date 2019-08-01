Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны

На сайте российского военного ведомства в новом разделе, посвященном 75-летию освобождения от гитлеровцев второго по величине города Литвы — Каунаса, опубликовано спецсообщение начальника управления военной контрразведки «Смерш» от 27 августа 1944 года. В нем подробно рассказано о создании гестаповцами в Каунасе трех концентрационных лагерей для еврейского населения.
Еврейское гетто располагалось в предместье Каунаса — Вильямпольской слободе. В документе сообщается, что «с этих пор Вильямполь превратился в фашистский застенок для евреев, лагерь ужасных пыток, издевательств, каторжной работы, полуголодного существования». В гетто были согнаны все евреи, проживающие в Каунасе, численностью около 40 тысяч человек.
«В течение всего периода оккупации немецко-фашистские мерзавцы проводили систематическое и планомерное истребление евреев», — говорится в спецсообщении.
После освобождения Каунаса и близлежащих сел и хуторов начальник политотдела пятой армии полковник Никитенков составил донесение о фактах массового истребления фашистами мирных жителей и советских военнопленных. Этот документ также публикует Миниобороны РФ.
Основными местами уничтожения гражданского населения и военнопленных были четвертый, шестой, седьмой и девятый форты Каунаса. Последний местные жители называли «фортом смерти», из которого не было возврата. Своих жертв фашисты морили голодом, выдавая в день им лишь по 100 граммов хлеба и жидкий суп из бураков. При этом заключенных заставляли работать на пределе человеческих возможностей, сообщает российское военное ведомство.
«Самую страшную расправу немцы учинили над советскими военнопленными в 336-м лагере шестого форта, где голодной смертью было замучено более 30 тысяч человек. Как свидетельствуют документы, основанные на показаниях очевидцев, с работ в форт ежедневно не возвращались 15−20 человек, умиравших от непосильного труда, голода и холода, потому как даже зимой многие ходили раздетыми и босыми», — отмечает МО РФ.
«Расстрелы гитлеровцами и литовскими карателями производились, как правило, у ям, котлованов, которые сами же узники лагерей и выкапывали. Людей сбрасывали туда еще живых, затем добивали очередями из автоматов, забрасывали гранатами. Над окрестностями разносились душераздирающие стоны раненых, плач женщин и детей», — говорится в сообщении МО РФ.
Всего фашисты уничтожили в Каунасе до 40 тысяч советских граждан и военнопленных, а также более 50 тысяч человек, привезенных из Франции, Бельгии, Венгрии, Чехословакии и других стран.
Чтобы скрыть следы своих чудовищных преступлений, каратели с осени 1943 года начали производить раскопку ям и котлованов, сжигать трупы. Для этого создавались специальные команды из военнопленных, местных жителей — литовцев и евреев, которых после работы также расстреливали и сжигали уже другие команды, отмечается в сообщении Минобороны.