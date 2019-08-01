09:45 (мск), источник: РИА Новости
На Курилах обнаружили массовые скопления «золота драконов»
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученые Ботанического
Об этом сообщается на сайте заповедника.
По словам исследователей, к разрастанию редкого вида мха могли привести ветровалы, которые в последние годы стали массовым явлением на юге Дальнего Востока, в Сахалинской области и Приморье, вероятно,
В местах вывала деревьев мы постоянно находили светящийся мох, который включен в Красную книгу Сахалинской области. Этот вид и раньше был известен на Кунашире, но после прошедших ветровалов стал чуть ли не самым массовым, благодаря тому, что вывальные комы деревьев формируют идеальные условия для его роста. Схистостегу называют еще «золотом гоблинов» или «золотом драконов»
Он добавил, что светящимся мох становится
В этом месяце ученые планируют оценить, как лесные экосистемы восстанавливаются после буреломов, и установить историю прошлых ветровалов в лесах на острове Кунашир.