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08:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Простейший пример по математике посеял раздор в сети

Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике. Юзеры в комментариях разделились на два лагеря, и каждый был уверен в правильности своего варианта ответа.

Она опубликовала картинку с классом, где на доске был написан пример: «8 ÷ 2 (2+2) = ?». Многие пользователи решили помочь пользовательнице, однако вскоре выяснилось, что ответ получается одинаковым не у всех.

Юзеры разделились на две группы: одни утверждали, что правильный ответ — 16, а другие — 1. При решении они проводили деление и умножение в разной последовательности, в связи с чем и отличались ответы.

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Сама pjmdolI отметила, что ее последовательность решения примера выглядит так: действие в скобках, умножение, деление. Соответственно, она считает, что правильный ответ — 1.

Пользователь questionablmark допустил, что в данном примере оба ответа могут считаться верными. По его мнению, все зависит от того, по какой системе учили в школе. Он отметил, что есть две распространенные в мире системы, определяющие порядок операций в примерах по математике. При этом в одной приоритет отдается умножению, а в другой — делению.

Ранее пользователь Twitter рассказал людям о задаче, которую назвал «мемом по математике». Задача состояла в том, чтобы вычислить 230−220×0,5 и написать ответ. Решение юзера многие посчитали неправильным, хотя это было не так.

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