Простейший пример по математике посеял раздор в сети

Она опубликовала картинку с классом, где на доске был написан пример: «8 ÷ 2 (2+2) = ?». Многие пользователи решили помочь пользовательнице, однако вскоре выяснилось, что ответ получается одинаковым не у всех.
Юзеры разделились на две группы: одни утверждали, что правильный ответ — 16, а другие — 1. При решении они проводили деление и умножение в разной последовательности, в связи с чем и отличались ответы.
Сама pjmdolI отметила, что ее последовательность решения примера выглядит так: действие в скобках, умножение, деление. Соответственно, она считает, что правильный ответ — 1.
Пользователь questionablmark допустил, что в данном примере оба ответа могут считаться верными. По его мнению, все зависит от того, по какой системе учили в школе. Он отметил, что есть две распространенные в мире системы, определяющие порядок операций в примерах по математике. При этом в одной приоритет отдается умножению, а в другой — делению.
Ранее пользователь Twitter рассказал людям о задаче, которую назвал «мемом по математике». Задача состояла в том, чтобы вычислить 230−220×0,5 и написать ответ. Решение юзера многие посчитали неправильным, хотя это было не так.