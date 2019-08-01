Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Расплавленная земляГде испытывали самые мощные водородные бомбы
Фоторепортажи
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
13Гибнут за металл: нелегальная добыча золота в Гане
14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне назвали Соловьева и Малахова самыми честными журналистами

Ведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев назван журналистом, вызывающим у россиян наибольшее доверие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный Левада-центром.

Источник: РИА "Новости"

В пятерку лидеров попали только ведущие телеэфира, сотрудники федеральных каналов. На первом месте оказался Соловьев — за него проголосовали 23 процента опрошенных. Второе место занял его коллега Андрей Малахов, набравший 11 процентов голосов. Третье место поделили Ольга Скабеева (канал «Россия 1»), Андрей Норкин (НТВ) и Владимир Познер (Первый канал). Все они набрали по шесть процентов голосов зрителей.

Помимо этих ведущих, в рейтинг также попали Дмитрий Киселев, Евгений Попов, Ирада Зейналова, Артем Шейнин и Александр Гордон. По мнению экспертов, такая популярность ведущих объясняется модой на эмоциональность и «псевдонародность». Отмечается, что особняком в рейтинге стоит лишь Познер, который заслужил авторитет богатым жизненным опытом и яркой биографией.

Опрос проводился весной 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек. Всех опрошенных попросили назвать пять сотрудников российских СМИ, деятельность которых их привлекает. Годом ранее в идентичном рейтинге лидировали Соловьев, Малахов и Познер.

Читайте также
 Американец рассказал, как отсидеть 600 дней в российской тюрьме
46-летняя супермодель восхитила пользователей сети. Фото
МЧС отреагировало на предложение Трампа о помощи с пожарами
Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
В России будут искать должников по камерам наблюдения
Роскосмос показал, как выглядят якутские пожары со спутника
Названы города России с самыми плохими дорогами
В Шотландии продают неприкосновенный остров (фото)
Финляндия объяснила ужесточение визовых требований к россиянам
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК
Кино
Звезды «Не родись красивой» воссоединились 15 лет спустя Ирина Муравьева, Юлия Такшина и Ольга Остроумова встретились на светском мероприятии
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Популярные темы на «Детях»
Свекровь развели на деньги, а виновата оказалась я 295
Неужели столько неучей... 283
Один дома 173
Мое путешествие на холодное море. Литва 95
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь